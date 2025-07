La NASA entra nel mondo dello streaming: un nuovo modo di vivere l’esplorazione spaziale

Grande obiettivo quello che la NASA ha deciso di porsi nell’immediato e che molto probabilmente verrà a realizzarsi nel 2026. Pare infatti che la nota società spaziale, in collaborazione con Netflix, abbia deciso di intraprendere un nuovo progetto che si avvarrà della tecnica dello streaming. Nei prossimi mesi verranno trasmessi regolarmente lanci e missioni spaziali che la NASA effettua periodicamente e che, per l’appunto, saranno disponibili anche in diretta su Netflix.

La decisione nasce dalla grande volontà di coinvolgere sempre più attivamente il pubblico a casa, fornendo degli strumenti e dei metodi educativi che possano far crescere la consapevolezza circa ciò che questa associazione spaziale mette in atto da sempre. Lo scopo è quello di coinvolgere sempre più persone e cercare studenti che in futuro possano unirsi a questa grande famiglia.

In questo modo, si avrà la possibilità di condividere missioni spaziali che altrimenti potrebbero essere solamente raccontate da chi le vive, mentre ora potranno essere osservate in prima persona da tutti. Il servizio offerto risponderà al nome di NASA+ e sarà gratuito, ovviamente pagando mensilmente il canone previsto da Netflix.

Quali saranno gli argomenti trattati dal servizio streaming della NASA?

Al centro della scena ci saranno le missioni lunari che la NASA ha deciso di mettere in atto a partire dal 2026. La prima delle missioni ad essere trasmessa in streaming potrebbe essere proprio Artemis II, la quale verrà lanciata nell’aprile del 2026. In questo viaggio quattro astronauti approderanno sulla luna mentre Il prossimo anno ancora ci sarà una missione volta ad un atterraggio più diretto.

Non è la prima volta che un evento di questo tipo viene trasmesso in mondovisione, come ricordiamo avvenne nel 1969 con l’atterraggio di Apollo 11 proprio sulla Luna. In questa maniera tutti coloro che amano questo tipo di emozioni potranno viverle in prima persona nel momento stesso in cui queste si svolgono.