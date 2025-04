Asteroide fuori dal comune immortalato dalle immagini della NASA

Risultato davvero eccezionale quello ottenuto dalla sonda spaziale Lucy della NASA che ha effettuato un sorvolo con grande successo del secondo asteroide. Le immagini sono state davvero sorprendenti e stanno facendo il giro del mondo. La sonda ha svelato il primo piano di un asteroide il quale presenta un aspetto abbastanza strano ed anche tanto bizzarro. Si tratta dell’asteroide Donaldjohanson il quale ha preso questo nome proprio dall’antropologo che ha scoperto i fossili di un’antenata umana chiamata Lucy.

“L’asteroide Donaldjohanson ha una geologia sorprendentemente complessa“, questo quanto affermato da Hal Levison, scienziato planetario presso il Southwest Research Institute e ricercatore principale della missione Lucy. Lo scienziato ha affermato che studiando in dettaglio le complesse strutture, si vanno a scoprire gli elementi costitutivi ed i processi collisioni che hanno formato i pianeti del nostro sistema solare.

Nuove immagini dell’asteroide dall’aspetto bizzarro

Proprio lo scorso 20 aprile, Lucy si è avvicinata all’asteroide Donaldjohanson fino a 960 chilometri di distanza e proprio in quella occasione ha scattato delle immagini molto interessanti ogni due secondi durante il suo passaggio. Le immagini raccolte hanno confermato lo stato dell’asteroide, definendolo un oggetto composto formatosi dalla collisione adesiva di due corpi celesti più piccoli.

Queste immagini hanno anche permesso di capire che l’asteroide è in realtà più grande di quanto si pensasse in passato, lungo circa 8 chilometri e largo 3,5 chilometri nel punto più largo. I ricercatori sostengono che entrambi gli incontri di Lucy avvenuti nella fascia principale degli asteroidi non siano altro che semplici riscaldamenti per l’evento principale della missione.

A parlare Tom Statler, lo scienziato della NASA per la missione Lucy il quale ha affermato che la qualità delle prime immagini dimostra le straordinarie capacità degli strumenti di Lucy. “Quando Lucy raggiungerà gli asteroidi troiani, le possibilità di aprire una nuova finestra sulla storia del nostro sistema solare saranno immense”, ha affermato. A tal riguardo, il primo incontro di Lucy con un asteroide troiano di Giove, chiamato Eurybates avverrà nel mese di agosto 2027, poi entro il 2033 seguiranno altri quattro incontri.