Gli ingegneri della NASA hanno deciso di spegnere lo strumento scientifico al plasma presente a bordo della sonda spaziale Voyager 2. Il motivo? La progressiva riduzione dell’alimentazione elettrica della sonda. Il comando di spegnere lo strumento al plasma è stato inviato dal Deep Space Network della NASA lo scorso 26 settembre. E per poter assecondare tale richiesta, ed esattamente per raggiungere Voyager 2 ci sono volute ben 19 ore. Anche il segnale di ritorno, per raggiungere la Terra, ha impiegato lo stesso tempo.

Il team è intervenuto sulla questione rivelando che il comando di spegnimento è stato effettuato senza alcun problema e la sonda continua a funzionare come ha sempre fatto. Al momento, gli ingegneri della missione stanno monitorando con molta attenzione le modifiche apportate alle operazioni della sopracitata navicella spaziale. Il tutto per assicurarsi che non vi sia la comparsa di alcuni effetti secondari che possano provocare dei problemi.

La grande importanza dello strumento scientifico al plasma

Non tutti sanno che alcuni anni fa, ed esattamente nel 2018, proprio lo strumento scientifico al plasma si è rivelato di grande aiuto. Infatti è stato proprio grazie a questo che la Voyager 2 ha potuto lasciare l’eliosfera. Tale strumento è composto da quattro coppe. Tre di queste sono dirette verso il Sole e si impegnano ad osservare il vento solare proprio mentre si trovano all’interno dell’eliosfera. La quarta coppa o tazza invece rispetto alla direzione delle altre tre tazze punta ad angolo retto e si impegna ad osservare il plasma nell’eliosfera, nelle magnetosfere planetarie e poi ancora nello spazio interstellare.

Proprio nel momento in cui Voyager 2 è uscito dall’eliosfera ecco che il flusso di plasma presente all’interno delle tre coppe dirette verso il Sole è crollato in modo piuttosto drastico. In riferimento ai dati legati alla quarta coppa ecco che invece possiamo dire che questi arrivano ogni tre mesi. Questo è il motivo per il quale il team ha deciso di spegnere lo strumento scientifico al plasma.