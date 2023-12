SEGA presenta i nuovi Crazy Taxi, Golden Axe, Jet Set Radio, Shinobi e Streets of Rage

SEGA aveva solleticato l’attenzione di molti fan quando, qualche giorno fa, ha invitato diversi content creator e giocatori professionisti di picchiaduro a tenere d’occhio i The Game Awards: facendo due più due si pensava ci sarebbe potuto essere un annuncio relativo a un nuovo Virtua Fighter, da troppi anni una IP relegata su uno scaffale con i personaggi prestati altrove senza nuovi sbocchi. In un periodo che sta vedendo la rinascita del genere non sarebbe stato un annuncio fuori luogo, anche se c’è da vedere come il mercato potrebbe reagire a un titolo “realistico” e ostico nel gameplay come Virtua Fighter quando sul mercato tutti i competitor sfoggiano gameplay roboanti, pieni di esagerazioni e comandi semplificati. Ad ogni modo, la realtà è un’altra, ma non per questo meno interessante: come preannunciato ormai diverso tempo fa, dopo il rilancio di Sonic è ora di recuperare diversi altri franchise storici che non vedono un nuovo episodio da troppo tempo. Ecco dunque un inedito assaggio dei nuovissimi episodi di Crazy Taxi, Golden Axe, Jet Set Radio, Shinobi e Streets of Rage, tutti reinventati per il pubblico moderno.

Negli ultimi anni, Sonic the Hedgehog ha tracciato un nuovo cammino per SEGA, dando nuova linfa alla saga e raggiungendo un nuovo pubblico in modi che in passato potevamo solo sognare. A partire da questo successo, stiamo scavando nel nostro passato, riconsiderando diversi franchise per portare questi giochi verso un pubblico più ampio. L’annuncio di oggi è solo l’inizio del nostro progetto. La nostra ambizione è innanzitutto quella di creare grandi giochi con personaggi e mondi memorabili. Speriamo che i fan di tutte le età attendano con trepidazione l’uscita di altri progetti negli anni a venire.

ha affermato Shuji Utsumi, co-direttore operativo di SEGA CORPORATION e CEO di SEGA of America.

I progetti futuri, che spaziano su diversi generi, sono attualmente in diverse fasi di sviluppo e verranno pubblicati nel corso dei prossimi anni. I primi di questi giochi saranno basati sui seguenti franchise classici:

Crazy Taxi – Una stravagante ed esplosiva serie di avventure alla guida, in cui i giocatori dovranno destreggiarsi nel traffico in un ambiente di gioco aperto per portare a destinazione i propri passeggeri prima dello scadere del tempo.

Golden Axe – Una serie in stile “hack and slash” dai combattimenti ravvicinati, ambientata in un mondo fantastico di bestie, spade e magia. Il titolo sarà ora in 3D, non più semplicemente a scorrimento.

Jet Set Radio – Questo franchise unisce un movimento ricco d’azione nella vivace Tokyo: skateboard, espressione personale tramite i graffiti, cultura di strada e tematiche di ribellione.

Shinobi – Una serie in cui si sfruttano shuriken ninja, ninjutsu, attacchi speciali e molto altro per sconfiggere i nemici in un miscuglio di azione a scorrimento laterale e ambientazioni stimolanti.

Streets of Rage – Una serie in stile picchiaduro che abbina scazzottate frenetiche e musica innovativa, ambientata in un mondo urbano senza regole. Anche questo titolo vanta una nuova direzione tridimensionale, a dispetto anche del sequel dal discreto successo (ma non direttamente realizzato da SEGA) Streets of Rage 4.

Ulteriori dettagli su ciascuno di questi giochi in arrivo, tra cui titoli ufficiali, date di uscita e piattaforme, verranno pubblicati in futuro. Per non perdersi nulla, i fan possono visitare il sito nextlevel.sega.com per iscriversi e ricevere tutti gli ultimi aggiornamenti su questi e altri progetti SEGA.

