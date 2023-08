SEGA celebra Sonic con la campagna Fast. Friends. Forever

Col potere del lavoro di squadra si può fare qualunque cosa, secondo SEGA, che ha appena lanciato la nuova campagna “Fast. Friends. Forever.” per festeggiare l’incredibile community di fan di Sonic The Hedgehog. Nel corso degli anni, Sonic non si è limitato a correre velocissimo, ma ha anche gettato le basi per ideali importanti come amicizia, lavoro di squadra, ispirazione e lealtà. L’iniziativa Fast. Friends. Forever. è stata ideata per mostrare come Sonic e i suoi amici vivano di questi principi dentro e fuori dai videogiochi.

Per dare il via alla campagna Fast. Friends. Forever. SEGA ha creato un entusiasmante trailer di lancio che include una musica originale, per festeggiare il tema dell’amicizia e i fan. La campagna Fast. Friends. Forever. durerà per tutta l’estate con un’ampia gamma di eventi e iniziative per la community, tra cui:

Una serie a fumetti in formato a quattro vignette, a cura della community degli amici di Sonic e che coinvolge vari artisti di talento provenienti da tutto il mondo. Il primo numero è già online: nei prossimi mesi potremo aspettarci ben altre 14 uscite;

Il Sonic Symphony World Tour, che vede protagonisti Sonic e i suoi amici assieme a brani famosi dei giochi, tra cui Sonic Superstars in uscita quest’autunno. Farà tappa a Los Angeles, Londra e in molte altre città. Trovate maggiori dettagli sulle date e le location a quest’indirizzo;

La stagione 2 di TailsTube, con il compare a due code di Sonic, Tails, e tante nuove storie;

Un sito web dedicato che mostra tutte le attività della campagna assieme a biografie dei personaggi, contenuti in evidenza, fumetti digitali e contenuti aggiuntivi. Potete scoprire maggiori dettagli a questo indirizzo.

Ci saranno presto altre iniziative, per cui controlla spesso il sito web di Sonic The Hedgehog e i canali social di Sonic per futuri aggiornamenti.

