Magic: The Gathering ha annunciato Secret Lair x Dungeons & Dragons, una serie di cinque drop in edizione limitata per celebrare i cinquant’anni dell’iconico gioco di ruolo, amato da più di 64 milioni di fan in tutto il mondo. Il Secret Lair x Dungeons & Dragons 50th Anniversary Superdrop sarà in vendita a partire da giovedì 27 agosto 2024, fino a esaurimento scorte.

Questi drop in edizione limitata ripercorrono le cinque decadi di Dungeons & Dragons, presentando personaggi leggendari come il ladro vampiro Astarion, la battagliera Karlach e il sempre vigile Beholder.

Secret Lair x Dungeons & Dragons: An Exhibition of Adventure

Secret Lair x Dungeons & Dragons: Astarion’s Thirst

Secret Lair x Dungeons & Dragons: Karlach’s Rage

Secret Lair x Dungeons & Dragons: Death is in the Eyes of the Beholder I

Secret Lair x Dungeons & Dragons: Death is in the Eyes of the Beholder II

Questo è un anno speciale per i fan di Dungeons & Dragons e non potevamo pensare a un modo migliore per celebrare i 50 anni di un gioco così straordinario che unire i nostri due mondi. Ognuno di questi Secret Lair drop rappresenta il lascito e l’influenza di Dungeons & Dragons ed è entusiasmante che i fan di Magic: The Gathering possano partecipare a questa celebrazione.

ha dichiarato Mark Heggen, Vice President of Collectibles, Magic: The Gathering.

È sempre incredibile vedere l’arte, i mostri e i personaggi iconici di D&D prendere vita sulle carte di Magic! Queste carte Secret Lair catturano l’essenza di D&D, offrendo ai fan di entrambi i giochi qualcosa di veramente incredibile da aggiungere alle proprie collezioni. Che siate fan di D&D, appassionati di Magic, o entrambi, questi drop rappresentano un modo unico per celebrare e connettersi con questi titoli, da decenni fonte di gioia per fan e community.

ha aggiunto Jess Lanzillo, VP of Franchise and Product for D&D at Wizards of the Coast.

Ogni drop sarà disponibile al prezzo di € 34.99. Le Foil Edition di ogni drop saranno disponibili al prezzo di € 44,99 ognuna. I drop potranno essere acquistati su MagicSecretLair.com e D&D Beyond Marketplace a fine mese.

Per saperne di più su Secret Lair, è possibile visitare il sito ufficiale e registrarsi su MagicSecretLair.com per essere aggiornati sulle prossime uscite di Secret Lair.