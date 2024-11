Sega sta per rimuovere oltre 60 dei suoi giochi classici — tra cui titoli per Master System, Genesis, Saturn e Dreamcast — dalle piattaforme di gioco moderne, una mossa che lascerà ai fan una sola opzione per riviverli: un costo aggiuntivo, che molti hanno già definito una “nostalgia tax.” I giochi, attualmente disponibili su Steam, Xbox, Nintendo Switch e PlayStation, saranno rimossi dallo store alle 23:59 (ora del Pacifico) del 26 dicembre. Chi li ha già acquistati potrà continuare a giocarli, ma non saranno più disponibili per chi desidera acquistarli. L’unica eccezione riguarda i giochi inclusi nel pacchetto “Expansion Pack” di Nintendo Switch Online, che rimarranno accessibili.

La nostalgia tax: Sega tenta di forzare l’acquisto di una nuova collection?

Come ipotizzato da PC Gamer, la decisione di Sega potrebbe anticipare una nuova collezione di “classici” che sarà rilanciata nei principali store. Questo approccio non è nuovo per l’azienda: nel 2022, Sega ha ritirato diversi giochi di Sonic dagli store per poi riproporli nel pacchetto Sonic Origins. Sega offre già alcune raccolte su Steam, come il Mega Drive and Genesis Classics e il Dreamcast Collection, e, come per i singoli titoli, i giocatori che hanno acquistato queste collezioni manterranno l’accesso anche dopo la rimozione.

Per chi desidera recuperare alcuni di questi classici “a pezzi,” il consiglio è di affrettarsi: molti titoli retro sono ancora disponibili a prezzi ridotti su Steam.