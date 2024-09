Limited Run è forse la società più nota nell’ambito del collezionismo di rerun di videogiochi rari, con edizioni da collezione di grandi classici o versioni limitate di titoli teoricamente rilasciati solo in edizione digitale. La ditta si sta dirigendo sempre più anche in ambito di collezionismo e merchandise in generale, ed ecco ad esempio una nuova collezione dal nome SEGA Dreamcast Anniversary Collection, dedicata ai fan di vecchia data di SEGA, che ricordano con affetto la sfortunata console Dreamcast.

Trovate tutti i dettagli sulla pagina dedicata: come sempre, si tratta di prodotti in pre-ordine che verranno poi consegnati a tempo debito, in confezioni da collezione. Si parte dalle “banali” maglie, t-shirt e cappellino, per passare poi alla spilletta e alla singolare monetina. Decisamente più singolari il portachiavi a forma di VMU – l’unità di memoria portatile dotata di schermo della console – e la tavola da skate ufficiale. Il pezzo forte, per certi versi, è tuttavia il lancio di una serie limitata di card da collezione, disponibili in Booster singoli e Blister “Hobby Box” da quattro pacchetti. I pacchetti singoli hanno cinque differenti grafiche ispirate ad altrettanti titoli, con più di 200 carte collezionabili in totale, rappresentanti i titoli che hanno fatto la storia della console, da Sonic Adventure a Jet Set Radio passando per Virtua Fighter e ShunMue. Naturalmente, sono disponibili anche le bustine di protezione, gli album e i box per preservare la collezione.