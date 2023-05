BAFTA TV Awards: Kate Winslet e Ben Whishaw i migliori attori per l’edizione 2023

Dopo aver premiato cinema e videogiochi, i BAFTA rivolgono la loro attenzione anche ai canonici TV Awards, che ha visto andare tre premi alla serie Derry Girls, due a I Am Ruth e ha conferito l’onorificenza di miglior serie internazionale al chiacchierato Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story di Netflix. I migliori attori protagonisti sono stati Kate Winslet (che visibilmente emozionata dal terzo BAFTA in carriera, ha dedicato il premio alla figlia) e Ben Whishaw, che ha battuto avversari più quotati come Gary Oldman e Cillian Murphy.

“Se potessi tagliare questo premio in due, l’altra parte la darei a mia figlia” ha affermato Kate Winslet, che rifacendosi ai temi relativi alla salute mentale presenti in I am Ruth, ha esortato i giovani a chiedere sempre aiuto e supporto senza vergognarsi. “Non pensavo sarebbe successo” è il commento di Ben Whishaw, letteralmente senza parole, che si è limitato a ringraziare e onorare tutti, dai colleghi sul set a quelli con cui ha condiviso la nomination.

Ecco tutti i premi più importanti nel dettaglio:

Miglior attrice in una serie comica

Siobhán Mcsweeney in Derry Girls

Miglior attore in una serie comica

Lenny Rush in Am I Being Unreasonable?

Miglior reality

Short Form Program

How To Be A Person

Daytime

The Repair Shop: A Royal Visit

Intrattenimento

The Masked Singer

Miglior attrice non protagonista

Anne-Marie Duff in Bad Sisters

Miglior attore non protagonista

Adeel Akhtar in Sherwood

Single Drama

I Am Ruth

Internazionale

Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Miniserie

Mood

Factual Series

Libby, Are You Home Yet?

Documentario

The Real Mo Farah

Soap

Casualty

Miglior serie drammatica

Bad Sisters

Miglior serie comica

Derry Girls

Miglior attore protagonista

Ben Whishaw in This Is Going To Hurt

Miglior attrice protagonista

Kate Winslet in I Am Ruth

