BAFTA Awards 2023: Niente di nuovo sul fronte occidentale è il vincitore della serata

Sono stati consegnati, anche per quest'anno, i prestigiosi premi BAFTA, che hanno riconosciuto Niente di nuovo sul fronte occidentale come miglior film.

Anche per il 2023 sono stati assegnati i prestigiosi premi BAFTA, dopo una splendida cerimonia condotta da Richard E. Grant e Alison Hammond presso la The Royal Festival Hall. L’evento, che unisce charity e spettacolo, è andato in onda su BBC One e iPlayer e ha incoronato i migliori film, attori e professionisti del cinema dello scorso anno: il miglior film è risultato essere Niente di nuovo sul fronte occidentale, che ha raccolto anche altri sei premi. A seguire, Elvis, con quattro premi in totale.

Ecco i premi nel dettaglio:

MIGLIOR FILM

Niente di nuovo sul fronte occidentale

MIGLIOR FILM BRITANNICO

Gli Spiriti dell’Isola

MIGLIOR DEBUTTO PER UNO SCENEGGIATORE, REGISTA O PRODUTTORE BRITANNICO

Charlotte Wells con Aftersun

MIGLIOR FILM IN LINGUA STRANIERA

Niente di nuovo sul fronte occidentale

MIGLIOR DOCUMENTARIO

Navalny

MIGLIOR FILM D’ANIMAZIONE

Pinocchio di Guillermo del Toro

MIGLIOR REGIA

Edward Berger per Niente di nuovo sul fronte occidentale

MIGLIOR SCENEGGIATURA ORIGINALE

Martin McDonagh con Gli Spiriti dell’Isola

MIGLIOR SCENEGGIATURA NON ORIGINALE

Edward Berger, Lesley Paterson, Ian Stokell con Niente di nuovo sul fronte occidentale

MIGLIOR ATTRICE PROTAGONISTA

Cate Blanchett in Tár

MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA

Austin Butler in Elvis

MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA

Kerry Condon in Gli Spiriti dell’Isola

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA

Barry Keoghan in Gli Spiriti dell’Isola

MIGLIOR COLONNA SONORA ORIGINALE

Volker Bertelmann per Niente di nuovo sul fronte occidentale

MIGLIOR CASTING

Nikki Barrett, Denise Chamian per Elvis

MIGLIOR FOTOGRAFIA

James Friend per Niente di nuovo sul fronte occidentale

MIGLIOR MONTAGGIO

Paul Rogers per Everything Everywhere All At Once

MIGLIOR SCENOGRAFIA

Florencia Martin, Anthony Carlino per Babylon

MIGLIORI COSTUMI

Catherine Martin per Elvis

MIGLIOR TRUCCO E ACCONCIATURE

Jason Baird, Mark Coulier, Louise Coulston, Shane Thomas per Elvis

MIGLIOR SONORO

Lars Ginzsel, Frank Kruse, Viktor Prášil, Markus Stemler per Niente di nuovo sul fronte occidentale

MIGLIORI EFFETTI VISIVI

Avatar: La Via dell’Acqua

MIGLIOR CORTO ANIMATO BRITANNICO

The Boy, The Mole, The Fox and the Horse

MIGLIOR CORTO BRITANNICO

An Irish Goodbye

PREMIO DEL PUBBLICO EE RISING STAR AWARD

Emma Mackey

