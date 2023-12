Final Fantasy VII Rebirth: trailer musicale, tante novità e il reveal di Cid Highwind

Un nuovo trailer musicale di Final Fantasy VII Rebirth è stato presentato durante i The Game Awards, che hanno incoronato il titolo come il più atteso del 2024.

Durante i The Game Awards 2023, Final Fantasy VII Rebirth, il nuovo capitolo in esclusiva per PlayStation 5 in arrivo il 29 febbraio, si è aggiudicato il titolo di “Gioco più atteso” del 2024. In aggiunta, Square Enix ha presentato l’entusiasmante trailer del tema musicale ufficiale di Final Fantasy VII Rebirth, svelato durante lo show insieme a un’esibizione live mozzafiato della cantante Loren Allred.

Il tema musicale di Final Fantasy VII Rebirth è “No Promises to Keep“, un’appassionante composizione del maestro Nobuo Uematsu interpretata dalla straordinaria voce di Loren Allred, artista pluripremiata che ha incantato il pubblico mondiale con il suo singolo “Never Enough”, tratto dal film The Greatest Showman. Nel nuovo trailer, la sensazionale voce di Allred si fonde con quella di Aerith, l’iconica fioraia e fedele compagna di viaggio, in un’emozionante performance in “LOVELESS”, l’opera teatrale presente in Final Fantasy VII Rebirth.

È con grande entusiasmo e umiltà che dono la mia voce all’iconica Aerith in ‘No Promises to Keep’ di Final Fantasy VII Rebirth. Nobuo Uematsu è un maestro della musica che ha arricchito l’universo di Final Fantasy con le sue straordinarie composizioni. Collaborare con un talento così rivoluzionario è stato un onore immenso. Sono estremamente grata al team di Square Enix e non vedo l’ora che il mondo possa ascoltare questa canzone e giocare al titolo che stiamo tutti aspettando.

ha dichiarato la cantante.

Come si evince dal brano ‘Aerith’s Theme’, Aerith ha avuto su di me una sorta di influenza infausta ed effimera. Ho capito fin dall’inizio che anche questa canzone è legata ad Aerith, ma la struggente melodia di ‘Aerith’s Theme’ non compare in questo brano. Volevo rappresentare l’opposto, la forza che si nasconde nel cuore di Aerith. Ascoltando più volte la registrazione una volta ultimata, Aerith, che fino a quel momento era un’abitante di un mondo di fantasia, cominciava a sembrarmi un vero e proprio essere umano in carne e ossa. La voce di Loren Allred, a volte fugace e altre volte appassionata e potente, dà sicuramente vita all’esistenza di Aerith. Era da un po’ di tempo che non scrivevo una ballata che sentissi unicamente mia, e sono felice di averlo fatto. Grazie, Aerith.

ha dichiarato Uematsu.

La versione estesa del “Trailer di annuncio del tema musicale” trasporta i fan in un emozionante viaggio attraverso nuove sequenze di gameplay e rivelazioni. L’intrepido pilota Cid Highwind fa il suo debutto nel progetto remake per offrire il suo aiuto; l’enigmatico Vincent Valentine, un ex Turk in cerca di redenzione, si mostra per la prima volta agli spettatori; alcuni personaggi amatissimi dai fan come Marlene Wallace e Biggs, uno dei membri di Avalanche, fanno il loro ritorno. Gli spettatori possono inoltre ammirare i panorami mozzafiato del parco divertimenti di Gold Saucer e assistere alle nuove abilità sinergiche, ovvero dei potenti attacchi in cui due personaggi fanno squadra per capovolgere le sorti della battaglia. Queste abilità, che si sbloccano man mano che i giocatori approfondiscono i legami tra i vari membri del gruppo, sottolineano l’importanza che Final Fantasy VII Rebirth ripone nei suoi personaggi iconici e nella scoperta delle loro motivazioni e dinamiche interpersonali.

Square Enix ha inoltre svelato una nuova illustrazione principale in cui la coraggiosa squadra di eroi contempla lo splendore dell’ampio e suggestivo ambiente di Final Fantasy VII Rebirth. Ulteriori illustrazioni e screenshot inediti, accompagnati da descrizioni dettagliate, sono state rilasciate. Queste immagini raffigurano Cid, Vincent, Dyne (ossia l’amico perduto di Barret), luoghi memorabili come il Gold Saucer e la prigione di Corel, le iconiche invocazioni Titano, Fenice e NeoBahamut, abilità sinergiche e altro ancora.

Final Fantasy VII Rebirth è una nuova avventura indipendente ambientata su un pianeta vasto e dinamico, che vede Cloud, Tifa, Barret, Aerith e Red XIII fuggire dalla distopica città di Midgar per esplorare il mondo in continua espansione oltre le mura. Per dare la caccia a Sephiroth, una figura oscura del passato di Cloud determinata a conquistare il pianeta, questo gruppo improbabile di eroi unisce le forze con nuovi compagni come la vivace ninja Yuffie e lo spiritoso robot dalla forma felina Cait Sith. Conduci in battaglia questi personaggi per riscrivere il loro destino. Esplora luoghi classici rivisitati con dettagli straordinari. Affronta decine di ore di appaganti missioni secondarie, cacce ai mostri, minigiochi e affascinanti storie incentrate sugli abitanti e le culture del pianeta.

Final Fantasy VII Rebirth si inserisce nel continuum narrativo di Final Fantasy VII Remake, accolto con un entusiasmo senza precedenti nel 2020 da giocatori e critici a livello globale. Dopo aver ottenuto oltre 20 punteggi perfetti dai media ed essere stato inserito nella categoria “Scelti dagli editor” di PlayStation, Final Fantasy VII Remake è diventato il titolo digitale per PlayStation più venduto nella storia di Square Enix, superando i sette milioni di copie vendute in formato fisico e digitale in tutto il mondo dalla sua uscita. Per maggiori informazioni, visitate il sito ufficiale.

