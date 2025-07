YouTube dice addio alla sezione Tendenza: cambia il modo in cui scopriamo i contenuti virali

Dopo quasi un decennio, YouTube ha deciso di chiudere definitivamente la pagina Tendenza, una delle sue funzionalità storiche pensata per raccogliere i video più popolari in un’unica lista globale. Fino a non troppi anni fa, “finire in tendenza” era considerato un modo per coronare la propria carriera da content creator. Ma ora cambia tutto.

La piattaforma ha annunciato che nei prossimi giorni la pagina e l’elenco “Trending Now” verranno gradualmente ritirati, citando i profondi cambiamenti nel modo in cui gli utenti oggi creano, scoprono e consumano contenuti. Non è l’unico cambiamento importante: YouTube ha dichiarato guerra ai contenuti generati con l’AI di scarsa qualità.

Fine di un’era: la viralità non è più una lista unica

La funzione era stata lanciata nel 2015, in un’epoca in cui bastava una singola classifica per descrivere cosa fosse davvero “di tendenza”. Ma nel frattempo YouTube è diventata una piattaforma ancora più frammentata e multiforme, con fandom verticali, community locali e micro-trend che si muovono in parallelo. Secondo quanto dichiarato dall’azienda, l’interesse per la pagina Trending è calato costantemente negli ultimi cinque anni, al punto da rendere il modello obsoleto.

“Stiamo aggiornando il modo in cui presentiamo i contenuti di tendenza, abbandonando una lista globale unica per investire in classifiche specifiche per categoria”, ha spiegato YouTube in una nota ufficiale. L’attenzione si sposterà su YouTube Charts, dove già oggi si trovano classifiche settimanali dedicate a musica, podcast, trailer cinematografici e altro ancora. È una strategia più aderente alle dinamiche attuali della piattaforma, dove i contenuti virali nascono e si diffondono in nicchie ben definite.

Più spazio a creator emergenti

Per chi vuole scoprire cosa sta esplodendo su YouTube, le alternative non mancano: i suggerimenti personalizzati, i risultati di ricerca nei Shorts, le sezioni Community e i commenti sono diventati luoghi chiave per intercettare i trend. Inoltre, la sezione Explore continuerà a offrire contenuti non personalizzati, mentre YouTube Charts sarà il punto di riferimento per i trend tematici.

Dal punto di vista dei creator, YouTube manterrà attive funzioni come l’Inspiration Tab in YouTube Studio, utile per esplorare tendenze e idee di contenuto. A questo si aggiunge Hype, una funzionalità attualmente in beta che mira a dare visibilità a video emergenti e nuovi talenti, insieme a menzioni sui canali social ufficiali di YouTube e nella sezione “Music Explore”.

La decisione di ritirare la pagina Trending segna un cambiamento epocale per YouTube, ma anche una presa d’atto: nell’era degli algoritmi e delle community frammentate, la viralità non è più una classifica condivisa, ma una somma di conversazioni parallele. Un cambiamento generato da TikTok (e poi inseguito anche da Instagram) che non si può più ignorare: non esiste più un concetto assoluto di viralità, le piattaforme oggi devono offrire feed ultra-personalizzati in tempo reale sulla base dei gusti di ciascun utente individuale.