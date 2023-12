Final Fantasy XVI: il reveal dei due grandi DLC, ecco il trailer

L'epica storia di Final Fantasy XVI prosegue con "Echoes of the Fallen" e "The Rising Tide", due grandi DLC a pagamento per il titolo Square Enix.

In un 2023 strapieno di grandi titoli, Final Fantasy XVI forse non ha brillato al massimo delle sue potenzialità, ma ad ogni modo è stato generalmente piuttosto apprezzato, tanto da meritarsi due grandi DLC che ne vanno a espandere la storia, annunciati lo scorso settembre e ora finalmente svelati in occasione dei The Game Awards: “Echoes of the Fallen” e “The Rising Tide“. Echoes of the Fallen arriva già oggi su PlayStation Store, a sorpresa, mentre il secondo DLC, The Rising Tide, uscirà nella primavera del 2024. Entrambi sono DLC a pagamento: tuttavia, acquistando l’Expansion Pass di Final Fantasy XVI, i giocatori potranno accedere a entrambi i capitoli a un prezzo scontato. Vi mostriamo il trailer: se non avete ancora giocato al gioco originale, tuttavia, vi avvisiamo che al suo interno vi sono un paio di spoiler riguardo ai personaggi principali del gioco base.

Echoes of the Fallen sblocca una nuova storia, battaglie, armi, accessori e limiti di livello completamente inediti. Per i giocatori che hanno completato la campagna del titolo, questa nuova avventura inizia prima della battaglia finale del gioco base, con l’avvento di alcuni strani cristalli oscuri sul mercato nero. I giocatori seguiranno Clive e i suoi amici durante le loro indagini e incontreranno un gruppo di commercianti sospetti, in un viaggio che li porterà fino alla torre Fallen, da tempo abbandonata, conosciuta come Sagespire. Porteranno quindi alla luce i terribili segreti che si nascondono al suo interno. Tra gli oggetti bonus speciali per l’acquisto di Echoes of the Fallen o dell’Expansion Pass figurano la Spada Potens, che consente a Clive di brandire l’iconica arma di Cloud Strife di Final Fantasy VII, e l’Orchestrion Roll “Away (1987)”, che consente di riprodurre una versione chip-tune del brano “Away” come musica di sottofondo nel rifugio. The Rising Tide, in uscita nella primavera del 2024, offrirà nuove sfide, tra cui il confronto tra Clive e il leggendario Eikon Leviathan: attendiamo prossimamente ulteriori info in proposito.

