Final Fantasy 16: due espansioni a pagamento annunciate da Square Enix

In occasione del Pax East 2023, Square Enix ha annunciato l’arrivo di due espansioni a pagamento per Final Fantasy 16. Era da tempo che si vociferava della possibilità che il nuovo capitolo della serie potesse ricevere presto dei DLC che avrebbero ampliato l’offerta contenutistica del gioco e ora finalmente è arrivata l’ufficialità.

Purtroppo, però, non abbiamo ancora dettagli al riguardo. Il producer Naoki Yoshida si è limitato soltanto a dire che “il team di sviluppo ha iniziato a lavorare su due DLC a pagamento“, senza aggiungere ulteriori informazioni. Non sappiamo dunque quanto possano essere massici, né abbiamo alcuna indicazione su quelle che possono essere le tempistiche di lancio. Il fatto, però, che Yoshida abbia sottolineato che il team ha “iniziato i lavori”, ci fa pensare che si tratta comunque di contenuti destinati a non uscire nel breve periodo.

Intanto, il team ha annunciato anche la disponibilità di un nuovo aggiornamento gratuito che può essere già scaricato su PS5 e che introduce diverse novità, tra cui un nuovo sistema che consente di modificare l’aspetto delle armi, mantenendo al contempo le statistiche dell’arma equipaggiata e nuovi costumi per Clive, Jill, Torgal e altri personaggi.

Final Fantasy XVI è ora disponibile su PS5. La versione PC resta invece ancora senza una data d’uscita.