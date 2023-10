Final Fantasy 7 Rebirth: l’immagine di copertina spiegata da Square Enix

A quanto pare, la copertina di Final Fantasy VII Rebirth nasconde un significato ben preciso. Lo ha rivelato Square Enix che in una serie di post su X ha fornito una spiegazione ufficiale dell’artwork di copertina con protagonisti Cloud, Sephiroth e Zack. Stando a quanto spiegato, l’artwork rappresenta i tre mondi che formano l’impianto della storia del gioco.

Cloud and Zack are on the side as they represent their destinies being torn apart by Sephiroth. The image of blood, fire, and red that evokes Sephiroth, stains the sky and spreads over the world. The subtle red shade in the logo is also inspired by the same imagery. #FF7R [2/2] pic.twitter.com/f31w8e1BoQ

— FINAL FANTASY VII (@finalfantasyvii) October 8, 2023