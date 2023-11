Final Fantasy 7 Rebirth: nuovi dettagli su scenari, gameplay e personaggi svelati da Square Enix

Square Enix ha rilasciato nei giorni scorsi tutta una serie di nuovi dettagli su Final Fantasy 7 Rebirth che riguardano nuovi personaggi, scenari e sistema di combattimento, con particolare riferimento alle abilità sinergiche che potremo sfruttare durante gli scontri. Insieme ai nuovi dettagli presentati, il team ha rilasciato anche una carrellata di nuovi screenshot che illustrano le ambientazioni di Kalm e la Miniera di Mythril, rivelando anche le fattezze di diverse figure come quelle, ad esempio di Broden e Rhonda, legate proprio a questi luoghi. Scopriamoli nel dettaglio.

Nuovi scenari

Circondata da un alto e robusto muro di pietra, Kalm è un villaggio tranquillo e caratteristico. Sebbene non abbia un proprio reattore, la città riesce a prosperare grazie a una fornitura costante di Mako proveniente dalla metropoli di Midgar, visibile dalla cima della famosa torre dell’orologio della città

La Miniera di Mythril è invece una cava un tempo molto attiva, che collega le praterie a Junon. Sebbene in passato fosse apprezzata per i suoi ricchi giacimenti di mythril, la miniera è caduta in disuso dopo che lo sviluppo di un minerale superiore da parte della Shinra. Ora, al posto dei minatori che un tempo lavoravano al suo interno, trovano spazio feroci mostri.

Personaggi

Bard è il proprietario della locanda di Kalm. Nutre rancore nei confronti della Shinra e si offre di aiutare Cloud e i suoi amici a sfuggire ai loro potenziali rapitori. Il suo aspetto emaciato potrebbe essere dovuto a una recente malattia sconosciuta.

Rhonda è invece sindaco e sceriffo di Under Junon. La sua città, un tempo prospero villaggio di pescatori, è caduta in declino dopo che la Shinra ha costruito una fortezza militare e un reattore Mako in mare aperto. Nonostante Cloud e i suoi amici siano considerati dei presunti terroristi e quindi non visti di buon occhio dagli altri abitanti del villaggio, Rhonda permette loro di attraversare la zona.

Tra gli abitanti di Under Junon, vi è anche Priscilla è una ragazza allegra che vedremo spesso nuotare in compagnia del delfino che allena. Il reattore Mako in mare ha contaminato le acque circostanti e Priscilla teme per la sicurezza del suo amico delfino, nonché delle altre creature acquatiche.

Billy è il nipote dei Bill, il proprietario di un allevamento di chocobo nelle praterie. Avendo perso i genitori in giovane età, lui e sua sorella sono stati cresciuti dal nonno. Questo giovane gestore di ranch si offre gentilmente di insegnare a Cloud e alla sua compagnia i le basi della caccia ai chocobo, a patto che facciano visita al negozio della sorella.

Chloe è, invece, la sorella minore di Billy, la proprietaria del negozio presenta nel ranch dove si possono acquistare materiali per l’artigianato e altri oggetti curiosi. Gentile e di buon cuore, si relaziona educatamente con Cloud e i suoi compagni, ed è grata per la loro presenza. Allo stesso tempo, però, è preoccupata per la fissazione del fratello di fare soldi.

Sinergie

Oltre a presentare nuovi personaggi e scenari, però, Square Enix è tornata anche a parlare anche delle speciali sinergie che potremo sfruttare in battaglia. Come vi abbiamo spiegato nel nostro provato dedicato a Final Fanatsy 7 Rebirth, le sinergie non sono altro che devastanti attacchi combinati che potremo generare unendo le forze con un altro membro del party.

Ad esempio, Cloud e Tifa possono eseguire un lancio dirompente in cui la ragazza viene scagliata contro un nemico, così come Barret e Red XIII possono attaccare simultaneamente un nemico per infliggergli maggiori danni. Ancora, anche Barret e Cloud possono unirsi per eseguire un attacco che genera una letale combo di tre rapidi colpi in sequenza. Insomma, ogni membro del party potrà unirsi ad un altro per generare attacchi speciali tutti diversi e capaci di donare un ulteriore tocco di spettacolarità allo scontro.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Final Fantasy 7 Rebirth sarà disponibile a partire dal 29 febbraio 2024 su PS5.