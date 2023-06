Final Fantasy 7 Rebirth: primi dettagli sulla trama svelati da Square Enix

Mentre continua a crescere l’attesa per il lancio ormai imminente di Final Fantasy XVI, iniziano ad emergere i primi dettagli anche su Final Fantasy 7 Rebirth. Square Enix ha condiviso sui social qualche piccola informazione sulla trama ed in generale su quello che possiamo aspettarci dal secondo capitolo della trilogia dedicata alla nuova versione di Final Fantasy VII.

I giocatori potranno viaggiare attraverso il vasto e sfaccettato mondo con un alto grado di libertà, sperimentando una miriade di storie differenti lungo la strada”, recita il primo post scritto dal director Naoki Hamaguchi.

Final Fantasy VII Rebirth

L’idea è che Rebirth possa presentarsi come un titolo meno lineare rispetto al suo predecessore. Square Enix ha già confermato che il gioco non includerà tagli rispetto all’originale ma che presenterà eventi che si svolgeranno in maniera differente e in un ordine diverso. Per quanto riguarda invece la presenza di storie differenti possiamo immaginare che il gioco includa diverse missioni secondarie o chissà anche la presenza di personaggi inediti. Del resto, il team ha posto più volte l’accento sulla parola “reinterpretazione” e guardando anche a quel discusso capitolo finale di FFVII Remake, non possiamo che aspettarci la presenza di qualche novità che avrà certamente un impatto notevole sullo svolgersi degli eventi del gioco.

Ancora, in un altro post Kazushige Nojima, che si occupa di storia e scenario per Final Fantasy 7 Rebirth, scrive: “I giocatori saranno testimoni di una catena di sviluppi narrativi che risiedono nel cuore della storia di Final Fantasy 7 nel mentre scoprono il destino di ogni personaggio”

Una frase che di per sé non rivela molto sulla trama del gioco, ma che ci portano ulteriormente a pensare che questo nuovo capitolo possa includere degli epiloghi differenti per i personaggi principali rispetto a quelli narrati nel gioco originale.

Final Fantasy VII Rebirth, la seconda parte di Final Fantasy VII Remake, arriverà tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024.