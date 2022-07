Final Fantasy VII Rebirth e Parte 3 non subiranno alcun taglio rispetto all’originale

Stando a quanto detto dal creative director Tetsuya Nomura e dal producer Yoshinori Kitase, Final Fantasy VII Rebirth e la successiva Parte 3 non includeranno alcun tipo di taglio rispetto al titolo originale. Con l’annuncio della seconda parte i giocatori si sono interrogati sulla possibilità che i prossimi titoli potessero non includere alcuni elementi del gioco originale come boss, location e anche avvenimenti significativi della trama.

A questo proposito, Nomura e Kitase hanno voluto rassicurare i fan, sottolineando che l’obiettivo degli sviluppatori è sempre stato quello di riuscire a creare una reinterpretazione del titolo del 1997 e che alcun contenuto del gioco originale è stato rimosso.

La vicenda principale della storia resterà la medesima, ed avrà nuovi misteri che si riveleranno intriganti anche per chi conosce l’originale – ha spiegato Nomura. Tuttavia, dati i cambiamenti che la trilogia Remake porterà in scena, alcune parti della trama potrebbero svolgersi in maniera diversa rispetto a FF7. Quando giocherete Rebirth potreste credere che alcune location dell’originale siano state tagliate, ma ci siamo prefissati di non rimuovere alcun contenuto dal passato. Semplicemente visiterete certi scenari e vivrete determinati eventi in un ordine diverso rispetto a FF7.

Vi ricordiamo che recentemente è stato presentato Final Fantasy VII Rebirth, la seconda parte di Final Fantasy VII Remake. Rebirth arriverà tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024. Per quanto riguarda la terza parte, invece non si conosce ancora alcun dettaglio.

Leggi anche: