Un semplice pisolino potrebbe sbloccare la creatività nascosta nel cervello

I ricercatori hanno fatto una scoperta davvero interessante: con un breve pisolino, meglio se abbastanza profondo da entrare nel sonno N2, aumenta esponenzialmente la possibilità di avere un momento di elevata creatività.

Lo studio ha visto protagonisti 90 partecipanti con un’età compresa tra i 18 e i 35 anni. Prima è stato chiesto loro di imparare le regole di un compito di tracciamento visivo, poi è stato chiesto loro di riposare.

Creatività inconscia: come il cervello trova soluzioni durante il sonno N2

Durante il riposo, le macchine EEG hanno monitorato l’attività cerebrale e i partecipanti sono stati raggruppati in categorie di sonno N1 e N2. Nello specifico, il compito aveva una regola nascosta e i partecipanti hanno risposto in base al movimento del punto. Solamente il 76% dei partecipanti ha avuto la giusta intuizione. I dormienti N2 si sono distinti e l’85,7% di loro l’ha capito. Il gruppo di veglia è arrivato al 55,5%, il gruppo N1 al 63,6%.

“La pendenza spettrale dell’EEG è stata considerata solo di recente come un fattore nei processi cognitivi durante il sonno”, ha detto Anika Löwe. “Trovo molto eccitante il legame tra la pendenza della pendenza spettrale durante il sonno i momenti di illuminazione dopo il sonno e la regolazione verso il basso dei pesi – che abbiamo identificato come cruciali per i momenti di illuminazione nel nostro precedente lavoro computazionale”.

“Quello che mi ha davvero colpito quando ho detto alle persone del mio ambiente – in particolare ai creativi – di queste scoperte è stato quanto hanno risuonato con le persone. Molti di loro potrebbero relazionarsi con i nostri risultati con un’esperienza personale di avere una svolta (creativa) dopo un pisolino”.

“È davvero intrigante che un breve periodo di sonno possa aiutare gli esseri umani a creare connessioni che non hanno visto prima”, ha detto il coautore dello studio Nicolas Schuck.

“La prossima grande domanda è perché questo accade. Speriamo che la nostra scoperta che può essere collegato alla pendenza spettrale dell’EEG sia un buon primo esempio”.