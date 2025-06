Verdure a foglia verde: la formula per un cuore più sano

Combattere le malattie vascolari aterosclerotiche (ASVD) con una tazza e mezza di verdure a foglia verde. Secondo quanto è emerso da una nuova ricerca condotta dall’Edith Cowan University, dall’Università dell’Australia Occidentale e dal Danish Cancer Institute, le verdure a foglia verde migliorano la salute del cuore.

Con il termine ASVD intendiamo tutte quelle malattie cardiovascolari, che purtroppo sono la principale causa di morte in tutto il mondo, soprattutto ictus e infarti. A condurre la ricerca la Dottoressa Dupuy, la quale ha scoperto che un maggiore apporto di vitamina K1, può ridurre il rischio di ASVD.

La vitamina K1 nelle verdure a foglia verde rivoluziona la prevenzione cardiovascolare

“Le verdure a foglia verde e le crocifere, come spinaci, cavolo riccio e broccoli, contengono vitamina K1, che può aiutare a prevenire i processi di calcificazione vascolare che caratterizzano le malattie cardiovascolari. La buona notizia è che queste verdure possono essere facilmente integrate nei pasti quotidiani”. Queste le parole dichiarate dalla Dottoressa secondo la quale la vitamina K, oltre ad avere un ruolo nell’inibizione della calcificazione vascolare, potrebbe anche essere benefica per la salute muscoloscheletrica.

Il Dottor Marc Sim, ricercatore senior dell’ECU ha osservato come una tazza e mezza di queste verdure aumenta l’assunzione di vitamina K, aumentando le probabilità di ridurre il rischio di malattie cardiovascolari. “Questa ricerca ha scoperto che le donne che consumavano una quantità di vitamina K1 circa il 30% in più rispetto a quella attualmente raccomandata dalle linee guida dietetiche australiane presentavano un rischio a lungo termine inferiore di ASVD”. Questo quanto affermato dal ricercatore.

Uno studio molto interessante che contribuirà ad orientare la ricerca futura presso il Future Foods and Digital Gastronomy Lab dell’ECU ed a fornire pasti specializzati nell’ambito di sperimentazioni cliniche per migliorare la salute della popolazione. “Questa ricerca ha fornito prove chiave a supporto dei nostri studi futuri. Stiamo ora creando nuovi alimenti che contengono più verdure a foglia verde, ricche di vitamina K1. Questi nuovi alimenti possono essere utilizzati in comunità con esigenze nutrizionali e dietetiche particolari, come gli anziani”. Questo quanto affermato dal Dott. Liezhou Zhong, ricercatore post-dottorato dell’ECU.