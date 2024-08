Multiplayer.it ha avuto la possibilità di provare il gioco Life is Strange: Double Exposure. Ecco svelati alcuni dettagli.

Multiplayer.it ha provato, prima dell’arrivo della Gamescon 2024, il titolo Life is Strange: Double Exposure svelando alcuni dettagli intriganti sul nuovo capitolo della saga videoludica. La nuova avventura vedrà il ritorno di Max Caulfield, impegnata all’interno di un misterioso caso di omicidio.

Il personaggio, che abbiamo potuto conoscere nel primo capitolo della serie, avrà ancora i suoi poteri di manipolazione temporale, ma in più ci saranno anche altre capacità che verranno rivelate durante il gioco.

Life is Strange: un titolo di successo

Il nuovo capitolo della saga conterrà, come gli altri giochi della serie, varie scelte multiple di dialogo e una narrativa dove le scelte cambieranno l’avanzare della storia, e da come spiega Multiplayer.it nella sua anteprima, ci sarà un prologo per impostare le scelte del primo capitolo.

Molte altre informazioni sono state rivelate durante la prova, ma per conoscere e scoprire tutti i i dettagli, vi rimandiamo all’articolo su Multiplayer.it.