Monster Hunter Wilds: il nuovo capitolo della saga arriverà nel 2025, ecco il primo trailer

Ai The Game Awards 2023 da poco conclusi, Capcom, tra i publisher più importanti al mondo nello sviluppo e nella pubblicazione di videogiochi, ha annunciato con un inedito teaser trailer Monster Hunter Wilds: questo nuovo capitolo della pluripremiata serie Monster Hunter è in fase di sviluppo e verrà pubblicato nel 2025 per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam. Il trailer è stato pubblicato sia sui canali ufficiali della saga che su quelli generici del publisher: un ulteriore messaggio ai fan è stato pubblicato sul canale ufficiale YouTube di PlayStation e vede protagonista Ryozo Tsujimoto, producer della serie e di questo nuovo episodio.

Siamo entusiasti di annunciare oggi Monster Hunter Wilds e di svelare ai fan di tutto il mondo il nuovo capitolo della serie Monster Hunter. Il nostro team sta lavorando con passione per creare la più grande esperienza di Monster Hunter, e non vediamo l’ora di giocare con tutti voi al lancio del gioco nel 2025. Fino ad allora, vi invitiamo ad attendere l’estate 2024, quando avremo maggiori informazioni da condividere.

ha dichiarato Ryozo Tsujimoto.

La serie Monster Hunter celebra ora il suo 20° anniversario. Dal 2004, gli amati giochi di ruolo d’azione cooperativi hanno venduto oltre 95 milioni di unità in tutto il mondo. Nei giochi, i giocatori danno la caccia a nemici più grandi di loro in vasti ambienti naturali. Ogni mostro rappresenta una sfida unica, quindi i giocatori devono pianificare attentamente, formare gruppi di caccia con gli amici e utilizzare tutto ciò che hanno a disposizione per sopravvivere a queste emozionanti missioni. Come ricompensa per aver superato le loro prede, i cacciatori possono raccogliere i resti per creare equipaggiamento e potenziare il loro arsenale personalizzabile per le sfide future. Tutti coloro che non vedono l’ora di provare il nuovo titolo in arrivo possono iniziare il loro viaggio oggi stesso, acquistando Monster Hunter: World ad un prezzo scontatissimo. L’acclamato gioco è in vendita da oggi sui negozi digitali. Monster Hunter World: Iceborne e la sua Master Edition sono anch’essi attualmente disponibili ad un prezzo scontatissimo.

Leggi anche: