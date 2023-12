Marvel’s Blade: annunciato il gioco in sviluppo da Arkane Lyon

Arkane Lyon sul palco dei The Game Awards 2023 ha rivelato che è in sviluppo il videogioco dedicato a Blade, il personaggio della Marvel.

Arkane Lyon sul palco dei The Game Awards ha rivelato che è in sviluppo un videogioco dedicato a Blade, il famoso vampiro diurno della Marvel. Il videogioco, un action/adventure single player in terza persona, sarà ambientato a Parigi e ci farà vestire i panni di Blade. Come nella tradizione di Arkane, potremo svolgere le missioni nel miglior modo che crediamo.

Questo gioco arriva nel 50esimo anniversario del personaggio, noto vampiro capace di camminare alla luce del giorno e combattente contro le forze del male. Il personaggio in questione è diventato noto nella Marvel facendo parte di un team-up molto interessante, i Marvel Knights, e i Midnight Sons, due gruppi che univano eroi e antieroi come il Punitore, Ghost Rider e tanti altri.

Il video in questione, un piccolo teaser, mostra Blade mentre si sta facendo la barba in una piccola bottega a Parigi: poco dopo però sembrano esserci problemi fuori dal negozio, motivo per cui il nostro Diurno si trova costretto e impugnare le sue armi e prepararsi.

Non ci è dato sapere altro sul gioco, se non che è in sviluppo e che dovremo attendere per vedere del vero gameplay. Ciò che è sicuro, per ora, è che il gioco sarà in terza persona, discostandosi dai titoli che Arkane ci ha dato come Dishonored e Deathloop.