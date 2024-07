Kien è un hack-and-slasher italiano annunciato per la prima volta nel 2002. E' uscito in questi giorni su Game Boy Adavance, una console che non è in commercio da quasi 14 anni.

Si è guadagnato il titolo del “videogioco più in ritardo della storia”, ma la perseveranza dei suoi sviluppatori merita un encomio. Sono passati 22 anni da quando Kien, un hack-and-slasher per Game Boy Advance, è stato presentato per la prima volta. Nel frattempo, il gioco è stato posticipato un numero indescrivibile di volte. I suoi sviluppatori? Sono italiani.

Kien: una storia quasi infinita, ma ora ci siamo

Dopo un’attesa di 22 anni, Kien, un videogioco fantasy hack ‘n slasher sviluppato da un gruppo di programmatori italiani, è finalmente disponibile per il Game Boy Advance.

La travagliata storia di questo gioco inizia nel 2002, quando un piccolo team di sviluppatori italiani fondò AgeOfGames, la prima azienda in Italia a produrre un titolo per GBA. Dopo due anni di lavoro, il gioco era pronto. Peccato che non arrivò mai sugli scaffali a causa della reticenza del suo editore, che lo giudicò un azzardo troppo rischioso.

Nel corso degli anni, AgeOfGames ha continuato la sua attività producendo giochi educativi, mentre il GBA usciva lentamente di scena. Tuttavia, con il recente boom del retrogaming, il gruppo ha avuto una nuova opportunità: incube8 Games, un editore specializzato in giochi per console classiche, ha deciso di dare finalmente una possibilità a questo interessante titolo Made in Italy.

Nostalgia canaglia: i Game Boy tornano di moda

Il retrogaming sta vivendo un momento d’oro, con nuove console che permettono di giocare a migliaia di titoli del passato e persino l’iPhone che ha iniziato a supportare app di emulazione per console classiche.

Giusto ieri vi abbiamo raccontato dalla curiosa iniziativa di un’azienda che sta cercando di trasformare la Game Boy Camera in una webcam funzionante. Non si contano sulle mani di due dita, poi, le tantissime console portatili moderne nate per supportare la riproduzione delle cartucce dei gloriosi anni 90 e primi 2000.

E’ a questa ritrovata passione per il gaming vecchia scuola che AgeOfGames deve la possibilità di concludere, finalmente, un percorso iniziato oltre 20 anni fa. Kien è finalmente disponibili per l’acquisto sul sito ufficiale di Incube8 Games. Costa 60$.