Gli sviluppatori dietro ad una popolare app di emulazione hanno annunciato di voler trasformare la Game Boy Camera, una rudimentale fotocamera in bianco e nero venduta come accessorio della prima console portatile di Nintendo, in una webcam da poter collegare al PC. Ovviamente la fotocamera in questione non ha le caratteristiche e la risoluzione necessarie per poter essere usata per le videoconferenze, ma il fascino dell’esperimento poggia proprio su questo: offrire un’esperienza di videochiamata estremamente Lo-Fi e pixellosa. Rigorosamente in bianco e nero.

Emulazione e modding estremo

L’iniziativa è portata avanti da Epilogue, azienda dietro al popolare emulatore GB Operator, che consente di giocare ai giochi del Gameboy sul PC usando le cartucce originali, per le quali vende un adattatore. Epilogue era già riuscita nell’impresa di rendere possibile il trasferimento delle fotocamere realizzata dalla Game Boy Camera sul computer, ma ora vuole spingersi al livello successivo: la possibilità di trasmettere le immagini della fotocamera in tempo reale sul computer, in modo da poterla trasformare in una bizzarra webcam.

La Game Boy Camera è stata lanciata da Nintendo nel 1998, rappresentando una delle prime incursioni della società giapponese nel mondo della fotografia digitale. Questo accessorio, compatibile con la console portatile Game Boy, permetteva agli utenti di scattare fotografie in bianco e nero con una risoluzione di 128×112 pixel. Sufficienti per il piccolo schermo della console portatile, anche se non erano granché nemmeno per l’epoca.

Costava grossomodo 50€ e Nintendo è riuscita a piazzarne mezzo milione in tutto il mondo: forse non il fenomeno di massa di maggiore successo della storia dell’azienda, ma sta di fatto che, per le sue peculiarità, tra gli appassionati oggi la Game Boy Camera è diventata un oggetto di culto.

Game Boy Camera: la webcam di cui non sapevamo di avere bisogno?

Epilogue ha comunicato di essere già riuscita a trasmettere in diretta i dati della fotocamera su un computer, aggiungendo però che saranno necessari diversi accorgimenti prima che questa possibilità venga offerta anche al grande pubblico.

“Siamo riusciti a creare un feed live dalla Game Boy Camera, ma dobbiamo ancora mettere a punto alcune cose e sviluppare le opzioni di configurazione”, dice l’azienda. “Volevamo condividere questo aggiornamento perché è stato emozionante vederlo finalmente funzionare e non vediamo l’ora di vedervi divertire quando sarà disponibile. E’ la migliore peggiore webcam di sempre”.

Grazie ad un tweet, è già possibile farsi un’idea della, ovviamente pessima, qualità delle immagini catturate da questa insolita webcam.