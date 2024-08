Nel corso della Opening Night della Gamescon 2024 è stato rivelato un nuovo titolo di Borderlands che verrà lanciato nel corso del 2025. Borderlands 4 sarà sviluppato da 2K Games.

Ecco il teaser.

Il titolo è stato così descritto durante la presentazione:

Scopri se hai ciò che serve per passare alla storia come un leggendario cacciatore della Cripta mentre cerchi un tesoro alieno segreto, facendo esplodere tutto ciò che vedi.

Ad oggi la saga videoludica di Borderlands ha portato alla vendita di 87 milioni di copie. Il fondatore di Gearbox, Randy Pitchford, ha dichiarato:

Io e il team di Gearbox volevamo fare qualcosa con ‘Borderlands’ da quando abbiamo introdotto per la prima volta al mondo il genere degli sparatutto con saccheggiatori con il nostro gioco originale. Abbiamo enormi ambizioni per ‘Borderlands 4’ e stiamo mettendo tutto il possibile per rendere tutto ciò che amiamo di ‘Borderlands’ migliore che mai, portando il gioco a nuovi livelli in nuove entusiasmanti direzioni.