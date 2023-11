Geeked Week 2023: ecco gli annunci più importanti di Netflix della giornata di venerdì

Durante la Geeked Week 2023 la piattaforma streaming Netflix ha presentato gli annunci ed i filmati relativi alle sue prossime uscite. Abbiamo selezionato i materiali più importanti tra quelli presentati durante l’evento della giornata di venerdì 10 novembre.

Eccoli di seguito.

The Witcher: Sirens of The Deep

Ecco il teaser trailer di The Witcher: Sirens of The Deep. Si tratta di un film animato che espande l’universo narrativo di The Witcher. Nel lungometraggio vedremo Geralt di Rivia ingaggiato per indagare su degli attacchi in un villaggio, che lo coinvolgerà in un conflitto tra umani e creature marine.

L’attesa per questa produzione è per la fine del 2024.

Masters of the Universe: Revolution

Il teaser trailer di Masters of the Universe: Revolution ha presentato il ritorno di He-Man, che si ritroverà a combattere nuovamente contro Grayskyull, Skeletor e altri nemici.

L’aspetto particolare di queste nuove avventure sarà il fatto che Skeletor verrà proposto in una versione meccanizzata, armato del potere di Motherboard. Sarà così che il villain attaccherà Eternia.

Gli episodi arriveranno sulla piattaforma streaming dal 25 gennaio 2024.

Avatar – La leggenda di Aang

AVATAR – LA LEGGENDA DI AANG, segue il percorso del giovane Nomade dell’Aria Aang nel suo risveglio in un mondo distrutto dopo la guerra. Assieme ai suoi nuovi amici Sokka e Katara, il personaggio di Aang parte per un’avventura con l’obiettivo di prendere il posto che gli spetta di diritto: quello del nuovo AVATAR.

Questo live-action arriverà su Netflix nel 2024.

Ultraman: Rising | Teaser ufficiale | Netflix Italia

La stella del baseball Ken Sato torna in Giappone per indossare il mantello del supereroe Ultraman, ma si ritrova coinvolto in una situazione inattesa, e dovrà crescere il discendente del suo peggior nemico.

La produzione è ad opera del regista Shannon Tindle (Kubo e la spada magica) e del coregista John Aoshima (Kubo e la spada magica). Ultrama: Rising arriverà su Netflix nel 2024.