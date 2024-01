Arcane 2: il primo trailer di Netflix della seconda stagione

Ecco il primo trailer di Arcane 2, la seconda stagione della serie Netflix ambientata nel mondo di League of Legends.

Online è stato diffuso il trailer di Arcane 2, la seconda stagione della serie della piattaforma streaming Netflix, ambientata nell’universo di League of Legends.

Ecco il trailer di Arcane 2.

Nel filmato che presenta questa seconda stagione sembra essere all’orizzonte una storia piuttosto dark.

La serie Arcane si concentra sui personaggi del gioco Jinx e Vi. Ambientata nel mondo di League of Legends, Arcane parla del delicato equilibrio da mantenere tra la ricca città di Piltover e lo squallore di Zaun. La creazione dell’Hextech, che permette di controllare l’energia magica, minaccerà questo equilibrio.

Nel periodo della sua uscita, Arcane ha colpito pubblico e critica, guadagnandosi una seconda stagione. Le nuove puntate della serie animata saranno disponibili da novembre su Netflix.

Considerando che la prima stagione di Arcane è uscita nel 2021, stiamo parlando di ben tre anni di attesa prima di arrivare a vedere i nuovi episodi. Del resto già il CEO di Riot Games, Nicolo Laurent, aveva anticipato questa tempistica.

Laurent, nel corso di una passata intervista, aveva dichiarato che ci sarebbe voluto del tempo per arrivare a realizzare le nuove puntate, perché per ottenere un lavoro di qualità occorreva operare bene per arrivare al prodotto finale.