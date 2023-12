Suicide Squad: Kill the Justice League, Superman e Wonder Woman nel nuovo trailer

Ai The Game Awards è stato presentato un nuovo trailer per Suicide Squad: Kill the Justice League, ricco di scene inedite.

Dopo alcune false partenze, Suicide Squad: Kill the Justice League si sta approntando per arrivare finalemente sul mercato, e dopo una misteriosissima fase di Closed Alpha Test tenutasi a fine novembre ecco arrivare ai The Game Awards (che già accolsero un trailer del titolo nel 2021) un nuovo filmato che mostra sia elementi di storia che di gameplay inediti e che coinvolgono protagonisti e antagonisti del gioco, che ribalta le parti: questa gli “eroi” sono i lestofanti della Suicide Squad, impegnati nella impossibile missione di neutrallizzare i membri della Justice League.

Oltre che alcuni dettagli sul gameplay interessanti (sappiamo che ogni personaggio avrà le proprie mosse distintive) notiamo come i diversi componenti della Justice League – nello specifico Batman, Superman, Lanterna Verde e Flash – sono in qualche modo preda di un’influenza malvagia: Superman, di fatto, potrebbe essere accomunato a quello di Injustice? Difficile a dirsi. Flash, ad ogni modo, pur con gli occhi iniettati di sangue sembra mantenere un certo grado di lucidità mentre parla con Wonder Woman, che invece sembra rimasta immune a qualunque cosa abbia colpito gli altri eroi. Non sappiamo, però, se la super amazzone sarà in qualche modo anche un personaggio giocabile (probabilmente no) o fungerà in qualche modo da mentore, con Amanda Waller che invece dirigerà le operazioni della squadra suicida composta da Harley Quinn (alias Dr. Harleen Quinzel), Deadshot (Floyd Lawton), Captain Boomerang (Dr. Digger Harkness) e King Shark (Nanaue), che dovranno unire le forze per sconfiggere i più grandi supereroi del mondo, la Justice League.

I giocatori potranno iniziare a divertirsi con questo shooter action-adventure in terza persona (sviluppato da Rocksteady Studios, i creatori della celebre serie di Batman: Arkham) il 26 maggio 2023, giorno del lancio mondiale per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Per ulteriori informazioni, visita SuicideSquadGame.com o unisciti alla community su Twitter (SuicideSquadRS), Instagram (SuicideSquadRS), YouTube (SuicideSquadRS), Twitch (Rocksteady), Facebook (SuicideSquadRocksteady) e Discord (SuicideSquadRS).

