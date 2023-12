Jurassic Park: Survival – Il trailer di annuncio del videogioco

Durante i Game Awards 2023 è stato rivelato anche il trailer di annuncio del videogioco Jurassic Park: Survival. Si tratta di un titolo che permetterà agli appassionati di immergersi nuovamente nelle atmosfere del primo film.

Ecco il trailer di Jurassic Park: Survival. Il titolo sarà disponibile per PC, PlayStation 5, e Xbox Series X|S.

Jurassic Park: Survival sarà un gioco d’azione in prima persona, ambientato nei giorni successivi al film originale del 1993, rendendolo una sorta di sequel diretto.

Nel trailer di presentazione vediamo alcuni dei luoghi più iconici del film. I giocatori assumono il ruolo della scienziata Maya Joshi, della InGen. Il personaggio non è riuscito a lasciare Isla Nublar e ora è bloccata sull’isola, e lotta per la sopravvivenza.

Joshi potrebbe non essere l’unico essere umano rimasto in vita sull’isola. I giocatori avranno la possibilità, attraverso questo titolo, di esplorare in lungo ed in largo l’Isola Nublar.

A realizzare il titolo c’è la casa di produzione Saber, che nella sua presentazione ha riportato:

Usa il tuo ingegno attraverso per affrontare incontri intensi e indimenticabili, in un viaggio per sopravvivere ad alcune delle creature più letali che abbiano mai camminato sulla Terra.

