OD rivelato ai The Game Awards, il nuovo gioco di Hideo Kojima

Durante le premiazioni dei The Game Awards 2023 Hideo Kojima è salito sul palco, per presentare il suo nuovo titolo: OD

Con grande ovazione del pubblico, Hideo Kojima è salito sul palco dei The Game Awards 2023, ospitato come sempre dal padrone di casa Geoff Keighley. Il suo intervento è coinciso con il reveal di un suo nuovo progetto presso gli studi di Kojima Productions: OD, “un gioco per i giocatori e per gli urlatori”.

Nonostante non sia comparsa alcuna comunicazione riguardo un’esclusività, sul trailer – che vi proponiamo qui in basso – è comparsa la dicitura Xbox Game Studios, a confermare la collaborazione con XBOX.

Ad accompagnare Kojima e Keighley sul palco è arrivato in seguito anche l’attore e regista Jordan Peele, che ha annunciato la collaborazione con il creatore di Death Stranding per questo nuovo progetto.

Questo primo video è abbastanza enigmatico, e come sempre quando si parla dell’eclettico designer giapponese, le domande nascono fin da subito. Vedremo infatti degli attori che si susseguono sullo schermo, parlando di cose apparentemente incomprensibili, ma che sicuro troveranno fondamento molto presto.

Come già detto, data la collaborazione con Xbox, possiamo ipotizzare con criterio che OD arriverà su PC e Xbox Series X ed S (in attesa di conferme ufficiali), tuttavia non sappiamo se sarà disponibile anche su Game Pass, e se soprattutto approderà anche sull’ammiraglia di Sony.