Apple ha comprato due startup: parte l’offensiva nel campo AI e VR

Apple continua ad ampliare in silenzio il proprio portafoglio tecnologico nel settore dell’intelligenza artificiale, con due nuove acquisizioni che rafforzano la strategia legata sia alla realtà mista di Vision Pro sia alla sicurezza dei modelli linguistici generativi. Secondo quanto riportato da MacGeneration, e confermato dai registri pubblicati dall’Unione Europea, Apple avrebbe comprato TrueMeeting e WhyLabs, due startup statunitensi attive in ambiti diversi ma altamente strategici. Gli indizi fanno risalire le acquisizioni al quarto trimestre del 2024, anche se l’inserimento ufficiale nei registri della Commissione Europea è datato gennaio 2025.

TrueMeeting: avatar realistici per Vision Pro

Tra le due acquisizioni, la più affascinante è certamente TrueMeeting, azienda specializzata nella creazione di “gemelli digitali” ultra-realistici, ottenuti tramite la scansione del volto con iPhone. Il core tecnologico dell’azienda — chiamato CommonGround Human AI — era già utilizzato in ambiti come il gaming e le videoconferenze, suggerendo una naturale evoluzione verso applicazioni immersive. Anche se Apple non ha rilasciato comunicazioni ufficiali, l’integrazione di questa tecnologia sembra già visibile in visionOS 26, dove il sistema Personas del visore Apple Vision Pro mostra volti virtuali molto più naturali rispetto al passato.

La rimozione del sito ufficiale di TrueMeeting poco dopo la notizia conferma l’assorbimento della società, avvenuto secondo gli analisti con ogni probabilità alla fine del 2024. L’obiettivo? Migliorare ulteriormente l’esperienza visiva e comunicativa all’interno del visore, rendendo gli avatar digitali sempre più indistinguibili da quelli reali.

WhyLabs: affidabilità e sicurezza per Apple Intelligence

In parallelo, Apple ha acquisito WhyLabs, una startup focalizzata sull’analisi e il monitoraggio di grandi modelli linguistici, con un’attenzione particolare alla prevenzione delle cosiddette “allucinazioni” dell’IA. Il sistema di WhyLabs è in grado di rilevare cali di performance, anomalie nei dati e derive comportamentali nei modelli, riducendo i rischi di risposte errate o dannose. Tra gli esempi forniti dalla società, ancora attiva online, si cita il caso di un assistente IA che rivela involontariamente dati sensibili di un cliente: grazie al filtro di WhyLabs, tali informazioni verrebbero automaticamente oscurate.

Questo tipo di tecnologia si allinea perfettamente con il lancio di Apple Intelligence, l’ambizioso sistema IA che sarà presto integrato su iPhone, iPad e Mac. Per Apple, avere un controllo più capillare sulla qualità delle risposte generate dai propri modelli è ormai fondamentale, soprattutto in un contesto dove la privacy e la sicurezza sono brand identity.