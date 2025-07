Apple sospende lo sviluppo dell’iPad pieghevole: sarebbe costato troppo

Uno dei progetti più ambiziosi nella storia recente di Apple potrebbe aver subito una brusca frenata. Secondo un nuovo report di DigiTimes, lo sviluppo dell’iPad pieghevole è stato ufficialmente messo in pausa, segnando un momentaneo stop a quello che sarebbe stato il primo dispositivo flessibile della Mela. La decisione, secondo fonti interne, è legata a problemi di redditività, interesse del pubblico limitato e ostacoli tecnici non ancora superati.

Un prezzo proibitivo e rischio scarso entusiasmo

Il primo nodo riguarda i costi. Apple, secondo il report, avrebbe stimato che il prezzo finale dell’iPad pieghevole sarebbe ben oltre quello degli attuali modelli di punta, raggiungendo livelli che rischierebbero di alienare anche i clienti storici del marchio. Il flop commerciale del Vision Pro, troppo caro anche per gli standard Apple, avrebbe acceso un campanello d’allarme: l’innovazione non basta se il mercato non è disposto a pagarla.

A complicare ulteriormente la situazione c’è il basso potenziale di mercato per un prodotto del genere. Se gli iPad tradizionali restano tra i tablet più venduti, è pur sempre un segmento di mercato che non cresce più da tempo. Un iPad pieghevole si rivolgerebbe a una fascia ancora più ristretta di utenti, limitando di fatto i volumi di vendita e rendendo difficile giustificare gli investimenti necessari.

Oltre al discorso economico, ci sono poi difficoltà ingegneristiche non di poco conto. Apple non è nota per scendere a compromessi sulla qualità, e secondo DigiTimes l’obiettivo era realizzare un pannello pieghevole senza le antiestetiche pieghe centrali, una sfida che ha reso complesso — e costoso — l’intero processo produttivo. La tecnologia, pur esistente, non sarebbe ancora sufficientemente matura per rispettare gli standard di Cupertino.

Per ora, il progetto non è stato cancellato, ma semplicemente “messo in pausa”. Non esistono quindi previsioni ufficiali su quando (o se) il foldable iPad verrà ripreso in mano. Molto dipenderà da come evolveranno i materiali, le tecnologie di display flessibile e soprattutto i costi di produzione nei prossimi anni.

Nel frattempo, Apple sembra voler concentrare i propri sforzi nel breve termine su dispositivi più concreti e richiesti, come la linea iPhone 18 — che secondo indiscrezioni dovrebbe finalmente portare le attese funzionalità di intelligenza artificiale generativa — e sul presunto iPhone pieghevole in arrivo nel 2026.