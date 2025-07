TikTok prepara una nuova app per gli utenti USA

TikTok sta lavorando a una nuova versione della sua app dedicata esclusivamente agli utenti statunitensi, in vista della possibile vendita delle sue attività negli USA a un gruppo di investitori. La notizia, riportata da The Information e rilanciata da Reuters, arriva in un momento di alta tensione tra Washington e Pechino, con il presidente Donald Trump che ha annunciato nuovi colloqui con la Cina già da lunedì o martedì per trovare un accordo definitivo sulla piattaforma.

Una nuova app negli USA entro settembre

Secondo quanto emerso, TikTok ha fissato per il 5 settembre la data di rilascio negli store americani della nuova app, che dovrebbe garantire la continuità del servizio per gli utenti negli Stati Uniti in vista della cessione forzata imposta da Washington. Il governo statunitense, infatti, ha dato tempo fino al 17 settembre alla cinese ByteDance per completare la dismissione delle attività americane di TikTok. Fino ad allora, la versione attuale dell’app resterà operativa, ma a partire dal prossimo anno — con una scadenza indicativa a marzo — sarà necessario scaricare la nuova app per continuare a utilizzare il servizio, anche se la tempistica potrebbe subire variazioni.

L’obiettivo di TikTok è di garantire una transizione fluida e rassicurare sia gli utenti sia i potenziali investitori. Tuttavia, la situazione resta incerta. Un precedente tentativo di trasferire le operazioni USA in una nuova società controllata da investitori americani era stato bloccato a causa del rifiuto della Cina, arrivato subito dopo l’annuncio da parte di Trump di nuove tariffe doganali verso Pechino. Ora il presidente ha dichiarato che gli Stati Uniti “hanno praticamente un accordo” ma che sarà probabilmente necessario anche un via libera da parte delle autorità cinesi, a sottolineare quanto la questione sia ancora strettamente legata ai rapporti geopolitici.

Futuro incerto per l’app negli Stati Uniti

L’iniziativa di TikTok risponde direttamente alle crescenti pressioni politiche, in particolare per le preoccupazioni sulla sicurezza nazionale legate al controllo dei dati da parte di società cinesi. L’amministrazione Trump ha fatto della questione TikTok uno dei fronti principali della sua politica tecnologica verso la Cina, e l’eventuale cessione dell’app potrebbe costituire un precedente per altri casi simili.

Intanto, TikTok non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali, e Reuters non è riuscita a ottenere conferme dirette. Ma il fatto che l’azienda stia già sviluppando e pianificando la pubblicazione di una nuova app americana mostra quanto la minaccia di un blocco o di un cambiamento radicale sia ormai concreta e prossima.