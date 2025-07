Geely Galaxy E5, il SUV elettrico vola a quota 150.000: ecco perché piace così tanto

Un nuovo SUV noto come Geely Galaxy E5 è stato lanciato sul mercato. È un veicolo puramente elettrico, che è stato introdotto in Cina nell’agosto del 2024 e che grazie alle sue caratteristiche sembra essere davvero apprezzato da tutti. Si tratta di un modello che offre diverse possibilità, in quanto ci sono diverse fasce di prezzo che permettono di scegliere il prototipo che più si avvicina alle proprie esigenze.

Parliamo infatti di modelli più costosi oppure di una grande varietà per quanto riguarda la colorazione della vernice esterna, la quale può essere rosa, grigia, bianca, nera, rossa e di molte altre sfumature. Questo modello, noto anche come Geely EX5, attualmente è stato messo a disposizione solamente in alcune nazioni, come la Thailandia, l’Australia, l’Indonesia, la Grecia e alcune regioni che si affacciano sul bacino Adriatico.

Le caratteristiche principali di Geely Galaxy E5

Il fiore all’occhiello di questo nuovo prototipo è quello offerto dalla presenza di un motore elettrico in grado di erogare fino al centro 60 KW e 320 NM, elementi che sicuramente fanno la differenza e che garantiscono una grande quantità di energia, non andando a lesinare sul risparmio finale. È possibile poi arrivare a 100 km/h in meno di 7 secondi, il tutto consumando meno di 12 kWh.

Il SUV in questione offre inoltre la possibilità di quella che viene definita come ricarica rapida, in quanto in soli 20 minuti è possibile ripristinare l’80% della batteria e compiere quasi 140 km di viaggio in completa autonomia. Grande lusso quello utilizzato per l’interno del veicolo che presenta dei colori molto soft come il bianco, il blu e l’arancione e schermi LCD laterali e centrali che permettono di osservare al meglio ogni tipo di angolazione sia da fermi che dia il movimento.

L’auto in questione vede poi la presenza di 16 altoparlanti, può trasportare fino a 5 persone e gode di un ottimo servizio di assistenza alla guida, sia per quanto riguarda il parcheggio che per la presenza di angoli ciechi e tutto ciò che potrebbe procurare incidenti.