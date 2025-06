Addio alle lunghe attese: ecco cosa sta cambiando nella ricarica delle auto elettriche

Una grande novità riguarda le auto elettriche. Infatti, 24M Technologies ha sviluppato un nuovo elettrolita che prende il nome di Eternalyte che è il fulcro di questo progetto. Si tratta di un nuovo materiale responsabile della velocità con la quale gli ioni di muovono tra le due parti principali della batteria.

Più velocemente gli ioni si muovono e più velocemente la batteria si ricarica. Eternalyte raggiunge fino a tre volte la conduttività ionica degli elettroliti standard. In sostanza, è in grado di accelerare il processo di ricarica.

La ricarica delle auto elettriche potrebbe essere quattro volte più veloce

Le batterie che usano Eternalyte possono caricarsi quattro volte più velocemente. Basti pensare che potrebbero garantire 300 chilometri di autonomia in meno di 4 minuti. Altra cosa positiva riguarda il fatto che Eternalyte si comporta molto bene anche quando fa freddo. Infatti, sappiamo che a 0 gradi le classiche batterie EV perdono circa il 25% della loro capacità. Eternalyte, invece, mantiene tutta la capacità a 0 gradi e addirittura mantiene oltre l’80% a -40 gradi.

”Ricarica rapida, prestazioni superiori a bassa temperatura e grande vita del ciclo con litio-metallo e altre sostanze chimiche ad alta densità energetica, Eternalyte fornisce prestazioni eccezionali per applicazioni che vanno dai veicoli elettrici ai prodotti di consumo. Apre la strada alle batterie di nuova generazione, incluso il litio metallico, con un’autonomia di 1.600 chilometri e anni di prestazioni affidabili”.

In origine progettato per le batterie al litio-metallo, Eternalyte si adatta perfettamente alla batteria a base di silicio e grafite che troviamo sulla stragrande maggioranza dei veicoli elettrici. Se viene abbinato al separatore Impervio di 24M, Eternalyte rende le batterie più sicure e prolunga la loro durata. Questa svolta potrebbe davvero essere rivoluzionaria, consentendo agli automobilisti di ricaricare il proprio veicolo elettrico in tempi rapidissimi, senza dover aspettare che vengano costruite nuove colonnine.