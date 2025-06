Auto elettriche e ricarica bidirezionale: arriva la rivoluzione dell’energia

Il fornitore di soluzioni per batterie del Queensland, RedEarth Energy Storage ha annunciato una partnership internazionale che vedrà lo sviluppo congiunto di un sistema di gestione dell’energia e hardware integrato. Si tratterebbe del primo sistema al mondo che va a combinare l’energia solare, accumulo e ricarica bidirezionale di veicoli elettrici in un’unica unità.

L’azienda ha sede a Brisbane ed ha collaborato con l’azienda tedesca specializzata in tecnologie di ricarica per veicoli elettrici Ambibox e con il produttore cinese di batterie Nebula Electronics per sviluppare una soluzione residenziale Microgrid-in a Box (MIB).

Microgrid-in-a-Box: la rivoluzione dell’energia domestica secondo le parole di Marc Sheldon

A parlare è stato Marc Sheldon, l’amministratore delegato di RedEarth il quale ha affermato che il sistema MIB rappresenterà una novità mondiale perché andrà a combinare tutte le funzionalità dell’energia solare, dell’accumulo di energia tramite batteria e della ricarica bidirezionale dei veicoli elettrici in un’unica unità.

“Quando si installa un impianto solare, un caricabatterie per veicoli elettrici e una batteria, di solito servono almeno due scatole a parete. Quello che stiamo facendo con Microgrid-in-a-Box è proprio ribaltare la situazione e condensare il tutto in un unico sistema”. Queste le parole dichiarate da Marc Sheldon. Il sistema inizialmente dovrebbe raggiungere i 30 kW ed una capacità di accumulo di 100 kWh ed è stato progettato per integrare le risorse energetiche distribuite e per massimizzare il potenziale dei veicoli elettrici come batterie su ruote.

La collaborazione tra Ambibox e RedEarth darà alle famiglie delle nuove ed interessanti opportunità per poter realizzare il loro potenziale di diventare indipendenti da un punto di vista energetico. Sheldon ha aggiunto che utilizzando i loro veicoli elettrici come batteria, potranno utilizzare l’energia dei loro veicoli per alimentare la loro casa piuttosto che affidarsi alla batteria domestica o alla rete elettrica.

“Con i veicoli elettrici V2G pronti per essere utilizzati come batterie su ruote, siamo pronti a implementare la tecnologia sul mercato.Abbiamo dimostrato la nostra esperienza sul campo con il lancio di oltre 200 progetti pilota commerciali V2G in Svezia, convalidando l’affidabilità del sistema in condizioni impegnative”. Queste ancora le parole di Sheldon.