Una nuova ed entusiasmante ricerca è stata portata avanti dall’Università di Yale e più nel dettaglio dalla professoressa Diana Qiu. L’obiettivo è per l’appunto quello di scoprire in che modo la luce riesca ad interagire nel momento in cui entra in contatto con i vari materiali. Ad occuparsi dello studio questa donna che, fin dalla giovane età, ha dimostrato un grande interesse in questo settore e che ha quindi voluto approfondire il discorso per scoprirne sempre di più.

In questo modo, infatti, risulterà possibile svelare il potenziale che ci permetterà di convertire l’energia luminosa in energia elettronica. Ad essere presi in esame tutti gli impulsi che nascono dalla luce veloce, la quale riesce a raggiungere ad attraversare tutti i materiali con i quali si scontra. In questo modo non sarà solamente possibile studiare l’impatto della luce sui vari oggetti, ma anche applicare tutti questi studi alla fisica quantistica e a tutto ciò che concerne la tecnologia informatica che prenderà il sopravvento in futuro.

Il futuro dell’energia solare

Gli studi di oggi hanno come obiettivo quello di raggiungere determinati obiettivi che ci permetteranno di trarre vantaggio dall’energia solare anche in futuro. Proprio per questa ragione, la dottoressa Qiu sta studiando l’interazione fra i materiali e la luce. La dottoressa ha quindi applicato la teoria agli impulsi di luce che si muovono in maniera intensa e molto veloce.

Questo le ha permesso di capire in che modo i vari materiali rispondono all’arrivo della luce, rivelando quindi quelle intuizioni scientifiche che potrebbero migliorare la tecnologia del futuro. Tutto ciò potrebbe trovare applicazione nell’utilizzo di pannelli solari che riusciranno a sfruttare ancora meglio di oggi l’energia che deriva dal Sole.

I progressi andranno poi a toccare anche lo sviluppo di tutto ciò che riguarda l’informatica quantistica, poiché verranno progettati dei computer che potranno trarre energia dai materiali che li comporranno. Ovviamente si tratta di un processo complesso che richiede numerosi studi prima di essere portato a termine, ma potrebbe potenziare enormemente tutto ciò che riguarda l’efficienza energetica.