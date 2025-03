Viaggi più sostenibili: il successo dei veicoli elettrici cinesi in Indonesia

Secondo le dichiarazioni della compagnia elettrica statale PLN, l’aumento di EV, ovvero di veicoli elettrici, in Indonesia sarebbe confermato dalla crescente richiesta di miglioramento di potenza per caricare i suddetti veicoli. Le operazioni di transazione presso le stazioni di ricarica EV sarebbero aumentate di 5 volte in un anno. Sono sempre più numerose le persone, in Indonesia, che decidono di acquistare un veicolo elettrico, probabilmente per l’avvento di brand cinesi, che propongono prezzi decisamente competitivi.

Il responsabile del commercio al dettaglio e della distribuzione per PLN, Edi Srimulyanti, ha spiegato che quest’anno si prevede un aumento fino al 500%, per quanto riguarda l’uso di vetture elettriche per tornare a casa. Lo scorso anno, gli utenti hanno utilizzato 4.314 auto elettriche per recarsi nelle rispettive città natali e festeggiare l‘EID al-Fitr, ovvero l’ultimo giorno di Ramadam, mentre quest’anno si prevede l’uso di 21. 570 EV. Durante il periodo dell’EID al- Fitr relativo al 2024, sono state registrate 12.600 transizioni presso le stazioni di ricarica, numero che quest’anno dovrebbe aumentare fino a 64. 600.

Veicoli elettrici: un futuro più sostenibile

Darmawan Prasodjo, presidente di PLN, ha specificato che le auto elettriche fanno ormai parte della quotidianità indonesiana, dove hanno acquisito grande popolarità. La società, pertanto, conferma il suo impegno nel supportare l’evoluzione dei veicoli elettrici.

Nuovo sistema Kunpeng di Xpeng: autonomia record per i veicoli elettrici

Bahlil Lahadalia, ministro dell’energia e delle risorse minerarie in Indonesia, ha dichiarato che sono state collocate 3.558 stazioni pubbliche di ricarica lungo i tragitti di ritorno nelle isole di Giava, Sumatra e Nusa Tenggara. L’obiettivo è quello di rendere più agevoli i viaggi delle persone che utilizzano veicoli elettrici per i lori spostamenti.

A fronte dell’aumento dell’uso di EV, il governo, tramite PLN, ha disposto l’installazione di una stazione di ricarica ogni 22 Km. Questo crescente aumento dell’uso di auto elettriche in Indonesia testimonia un cambiamento del modo di viaggiare degli utenti, a favore della sostenibilità ambientale.