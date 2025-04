Una nuova era per i veicoli elettrici: BYD sfida Tesla

La sfida tra BYD e Tesla è entrata nel vivo, con il colosso cinese che ha tutte le intenzioni di diventare il leader nel settore dei veicoli a zero emissioni. Ricordiamo tra l’altro che Tesla ha ben 200 milioni di inventario di Cybertruck invenduto in esaurimento, ma i problemi non finiscono qui. Infatti, anche se la nuova Model Y si rivelasse un successo, Tesla comunque non sarà più al primo posto nella classifica dei veicoli elettrici.

Tesla, dunque, non sarà più leader del mercato dei veicoli elettrici, come previsto dalla società di ricerche di mercato Counterpoint. Secondo i dati relativi alle auto elettriche, BYD venderà più auto a zero emissioni di Tesla per la prima volta in assoluto.

BYD pronta a sorpassare Tesla

Si tratta dunque di una novità rilevante e lo studio prevede che BYD diventerà il nuovo leader soprattutto per meriti tecnologici. Ovviamente, su Tesla pesano i numeri negativi di Cybertruck, ma la nuova Model Y potrebbe avere un grande successo nel mondo. Lo studio prevede che, anche se la Model Y farà registrare numeri positivi, BYD sarà comunque l’azienda di veicoli elettrici numero uno al mondo nel 2025 per la prima volta, merito della propria tecnologia che è migliore di quella degli altri.

Ricordiamo che recentemente BYD ha presentato la piattaforma EV da 1 MW che fornisce prestazioni incredibili e ha permesso di sviluppare il motore elettrico più veloce del settore che è in grado di funzionare a oltre 30.000 giri/minuto. Stesso discorso vale per la batteria a ricarica rapida 10C che BYD ha creato per sfruttare il sistema da 1 MW che la ricarica in 5 minuti.

BYD è anche il secondo produttore di batterie al mondo e questo gli permette di ottenere economie di produzione che saranno difficilmente replicabili dai maggiori competitor, a partire da Tesla. La casa americana invece è ancora al top per quanto riguarda la guida autonoma, ma BYD ha annunciato di voler includere questo sistema su tutte le sue auto.