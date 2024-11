Nonostante il Salone dell’Auto di Los Angeles 2024 sia stato privo di nuovi entusiasmanti lanci, il brand coreano Kia lo ha scelto come piattaforma per presentare l’imminente lancio del SUV EV9 GT, un modello che erogherà 501 CV da due propulsori elettrici e passerà da 0 a 100 km/h in circa 4,3 secondi nonostante psi 2,6 tonnellate.

Basata sull’enorme SUV elettrico a tre file che è stato rilasciato alla fine dello scorso anno in alcuni mercati, la versione GT, che sarà in vendita nel 2025, vede un motore da 160 kW azionare le ruote anteriori e un motore da 270 kW. Si prevede che utilizzerà la stessa batteria da 100 kWh del modello Long Range.

Le caratteristiche innovative del nuovo SUV Kia

Kia ha introdotto un pulsante GT molto allettante e molto lucido sul volante che irrigidisce le sospensioni, grazie all’introduzione di ammortizzatori regolabili elettronicamente, affinando la risposta dello sterzo e dell’acceleratore e aggiungendo più peso alla sensazione di frenata. Il brand coreano afferma che l’EV9 GT sarà in grado di gestire i percorsi più tortuosi grazie alla calibrazione intelligente delle sospensioni e dello sterzo.

I clienti possono anche godere di sedili sportivi fortemente imbottiti e lampi di “GT” in tutto l’abitacolo. Le pinze dei freni si distinguono per un accattivante verde neon, simile alla Kia EV6 GT. Il differenziale elettronico a slittamento limitato (e-LSD), che rileva una perdita di trazione su ciascuna ruota e riduce la coppia per una migliore maneggevolezza, è stato preso in prestito e implementato.

L’ultimo pezzo forte è quello che Kia chiama Virtual Gear Shift (VGS), che simula i colpi di un tradizionale cambio automatico step-shift ed è azionato da paddle montati sul volante. Kia si è ispirata anche alla Ioniq 5 N della consociata Hyundai. L’efficienza non è mai stata il grande punto di forza dell’EV9: l’autonomia elettrica viene consumata velocemente, soprattutto quando si guida sull’autostrada a velocità sostenuta.