KIA ha presentato ben tre nuove auto elettriche: EV5, EV4 e EV3

Durante l’evento EV day di Kia, il produttore automobilistico ha presentato il suo prossimo veicolo elettrico, l’EV5, e ha introdotto due nuovi concept volti a rendere la tecnologia più accessibile. L’azienda ha annunciato l’obiettivo di offrire una vasta gamma di veicoli elettrici, tra cui l‘EV6 e il più recente EV9, che promette una guida autonoma di Livello 3 e un’autonomia di 336 miglia. Kia spera di vendere l’EV5 e, in seguito, l’EV4 e l’EV3 a prezzi compresi tra i 35.000 e i 50.000 dollari “per accelerare l’ampia adozione dei veicoli elettrici”.

L’EV5 SUV è il terzo veicolo completamente elettrico nella loro lineup. Kia lo ha progettato sulla piattaforma EV dedicata E-GMP, e attualmente prevede di produrlo e venderlo in Cina e in Corea. Le specifiche variano per ogni mercato, con la Cina che avrà una variante standard, Long Range e Long Range AWD. Il modello standard cinese sarà dotato di un pacco batteria da 64 kWh e un motore da 160 kW, con un’autonomia prevista di 530 km.

Mentre l’EV5 è un prodotto reale che sarà inizialmente disponibile per l’acquisto sul mercato cinese entro la fine dell’anno, gli altri veicoli elettrici presentati da Kia durante l’evento sono ancora in fase di concept. L’EV3, se si realizzerà come immaginato dal produttore, sarà una versione compatta e accessibile dell’EV9. L‘EV4 di Kia sarà invece una berlina dotata di caratteristiche avanzate e futuristiche. Sarà interessante scoprire se KIA riuscirà effettivamente a proporli a circa 35mila dollari – un prezzo vicino alle possibilità reali del consumatore medio americano, ma sicuramente già più fuori della portata di gran parte dei consumatori italiani.