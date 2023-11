Geeked Week 2023: tutti gli annunci di sabato delle produzioni Netflix

Sabato, 11 novembre, si è svolta la penultima giornata della Geeked Week 2023, è Netflix ha mostrato alcune delle produzioni più importanti che porterà prossimamente sulla piattaforma streaming. Vi mostriamo qui di seguito di cosa si tratta.

Damsel

Ecco la nuova produzione Netflix con Millie Bobby Brown protagonista. Nel film l’interprete di Stranger Things è la principessa Elodie, corteggiata da un principe e pronta per quella che sembra essere una vita regale. Tutto cambia quando la famiglia reale la getta in una grotta con un drago per ripagare un antico debito, e sarà così che Elodie dovrà lottare per la sopravvivenza.

Terminator

La serie animata su Terminator è stata presentata durante la Geeked Week 2023. Si tratta di una produzione divisa in otto episodi. La serie è ambientata nel 2022, quando da decenni è in corso una battaglia tra i sopravvissuti umani e le macchine, e torna poi al 1997, quando Skynet ha acquisito consapevolezza di sé.

Lo showrunner e produttore esecutivo Mattson Tomlin ha dichiarato che la serie romperà le convenzioni, e sovvertirà le aspettative.

Exploding Kittens

Exploding Kittens è basata sul popolare gioco di carte. Il teaser mostra God Cat e Satan Cat, con caos e distruzione mentre Satana si trasforma; tuttavia, God Cat sembra godersi i piaceri terreni e si impegna in una faida comica.

Sonic Prime

Ecco uno sneak peek dalla serie animata Sonic Prime, che vede Sonic e i suoi amici all’interno di un’avventura nel multiverso con un cristallo mistico chiamato Paradox Prism. Il Prisma si rompe durante uno scontro tra Sonic e il Dr. Eggman, causando il caos nello Shatterverse. La serie uscirà nel 2024.

One Piece

Durante la Geeked Week 2023 sono stati mostrati i blooper di ONE PIECE, con tutti i tuoi Cappelli di paglia preferiti. Ricordiamo che la serie TV è stata rinnovata per una seconda stagione, che vedrà anche l’esordio del personaggio di Chopper.

Scott Pilgrim

Durante la Geeked Week è stato diffuso anche un nuovo trailer di Scott Pilgrim, la serie animata che riprenderà le storie del fumetto cult.

Scott Pilgrim esplora la storia d’amore di Scott e Ramona, con Scott che incontra la ragazza dei suoi sogni, Ramona Flowers, e scopre che deve sconfiggere i suoi sette ex malvagi per poter uscire con lei. Ma questa volta le cose si fanno ancora più complicate.

Basato sui fumetti di Bryan Lee O’Malley, SCOTT PILGRIM TAKES OFF rivisita e reinventa l’amato classico di culto.