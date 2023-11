Dead Boy Detectives: il teaser trailer e cosa dobbiamo aspettarci dalla serie Netflix

Durante la Geeked Week 2023 è stato diffuso il teaser trailer di Dead Boy Detectives, la serie Netflix, che in precedenza era stata messa in produzione da Max. Spieghiamo di seguito cosa possiamo aspettarci dalla produzione. Ricordiamo che il progetto è uno spin-off di Sandman.

Ecco il trailer di Dead Boy Detectives.

Considerando il successo avuto dalla serie su Mercoledì, Dead Boy Detectives sembra ricalcare il mood che mischia dark, teen e comedy. Il tutto declinato in una salta fumettistica, considerando che la storia è tratta dai fumetti DC Vertigo.

La serie spin-off di Sandman ha come protagonisti Edwin Payne (George Rexstrew) e Charles Rowland (Jayden Revri), “il cervello” e “i muscoli” dietro l’agenzia Dead Boy Detectives. Si tratta di adolescenti nati a decenni di distanza che si ritrovano nella morte: Edwin e Charles sono migliori amici e fantasmi, e risolvono misteri.

I due, con l’aiuto di una chiaroveggente di nome Crystal (Kassius Nelson) e della sua amica Niko (Yuyu Kitamura), riescono a risolvere alcuni dei casi paranormali più misteriosi del regno mortale.

Nel cast sono presenti anche Kassius Nelson (Last Night in Soho) che farà Crystal Palace, Briana Cuoco (The Flight Attendant, Harley Quinn) che sarà Jenny, e Ruth Connell (Supernatural, Doom Patrol). I personaggi principali hanno già fatto il loro esordio in un episodio di Doom Patrol.

Il progetto è curato da Steve Yockey, che ha scritto il primo episodio, e che fa da showrunner assieme a Beth Schwartz. Tra i produttori esecutivi figurano, invece, Greg Berlanti, Yockey, Schwartz, Jeremy Carver, Sarah Schechter, Leigh London Redman e Nei Gaiman, che lavorano per la Berlanti Productions e per Warner Bros. Television.

Tra schermo e fumetto

Il progetto arriva dopo che la Berlanti Productions ha concluso la sua esperienza con The CW riguardo ai progetti dell’Arrowverse. La serie TV Superman & Lois è stato l’ultimo progetto che fa parte di questo universo narrativo, che si concluderà con la quarta stagione del telefilm sull’Uomo d’Acciaio.

Lo stesso showrunner Steve Yockey ha dichiarato su Dead Boy Detectives:

Sono ossessionato da questo fumetto da molto tempo, quindi è un progetto che mi appassiona davvero. E poi Jeremy, la Berlanti Productions, DC, WBTV, HBO Max, mi stanno tutti incoraggiando a fare delle scelte forti e bizzarre. Il risultato sarà davvero oscuro e divertente.

Non è stato ancora rivelato quando Dead Boy Detectives farà il suo esordio sulla piattaforma streaming Netflix, ma, nel frattempo, Panini Comics, pubblicherà il 23 novembre un volume a fumetti dedicato proprio ai personaggi. Il titolo del volume sarà “Fantasmi a Los Angeles”.

Questa la sinossi del fumetto: