Funko Pop! Halloween 2023: i pezzi migliori consigliati

Con Halloween 2023 che è alle porte, vi consigliamo i pezzi di Funko Pop! adatti per la festa più spaventosa dell’anno. Chiaramente ci sono pezzi che hanno a che fare con il genere horror, ma non solo, considerando che Halloween si presta a più generi e franchise.

Halloween Michael Myers si illumina nel buio

Si tratta di un pezzo molto interessante, che mette in evidenza Michael Myers, con sullo sfondo il manifesto di Halloween. Il Pop! VHS Cover of Halloween presenta un pop spettrale che s’illumina al buio. Il Pop viene fornito preconfezionato in una custodia protettiva premium insieme alla cover originale VHS della pellicola del 1978.

La figura in vinile è alta circa 4 pollici.

Funko Pop! Games: Five Nights At Freddy’s (FNAF) TieDye – Freddy Fazbear

Con l’uscita al cinema di Five Nights At Freddy’s non può mancare un pezzo proveniente dalla collezione Funko POP! del lungometraggio. Con un’altezza di circa 9,5 cm questa statuetta di Freddy è ideale per gli appassionati di FNAF.

Mercoledì Addams

Dopo il successo della serie TV su Mercoledì, con il progetto lanciato da Netflix, con Tim Burton e Jenna Ortega coinvolti, è impazzata la Mercoledì-mania. Il personaggio è il più scelto tra i costumi di Halloween in Italia. E, anche per questo, non può mancare un Funko Pop! dedicato, proposto per Halloween.

Funko Hocus Pocus POP! Moment Statuetta in vinile The Sanderson Sisters

Se chiamiamo in causa Halloween non ci può essere pezzo più adatto del Funko POP! che mette insieme tutte e tre le sorelle Sanderson. Si tratta di tre pezzi in vinile dell’altezza di 9 cm. Ricordiamo che proprio l’anno scorso veniva lanciato su Disney+ il film Hocus Pocus 2, mentre è stato anche annunciato il terzo capitolo della saga.

Funko Pop! Movies: The Crow – Eric

Una figura in vinile della linea Funko POP! molto preziosa è quella di Eric Draven. Il pezzo che vi proponiamo mostra il character nella sua posa classica. Ricordiamo che è in produzione un film reboot della saga de Il Corvo, dopo che sono stati già realizzati quattro titoli tratti dal fumetto di James O. Barr.

Funko POP! Vinyl: Movie Moments: Disney: NBX: Jack Skellington And Sally On The Hill

Questo Funko POP! riesce a mostrare un momento iconico del film Nightmare Before Christmas. Ricordiamo che quest’anno si celebrano i trent’anni del lungometraggio d’animazione tratto dalla mente di Tim Burton. La Panini Comics ha deciso di celebrare questo momento proponendo anche delle card dedicate.

Beetlejuice

Restando in ambito Tim Burton, potrebbe essere interessante un Funko POP! di Beetlejuice, considerando anche che è in produzione il secondo capitolo della saga. Il personaggio interpretato da Michael Keaton ritornerà sul grande schermo.

IT di Stephen King

L’idea di avere tra i propri pezzi da collezione il Funko POP! tratto dalla miniserie televisiva degli anni Novanta con Tim Curry protagonista, potrebbe essere un qualcosa di interessante per gli appassionati di horror. Il pezzo è ancora disponibile ad un prezzo accessibile.

Bram Stokers-Dracula – Sanguinante

Direttamente dal film di Francis Ford Coppola, ecco il Funko di Dracula interpretato da Gary Oldman.

Questa notizia contiene un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a LegaNerd.com.