LEGO Natale 2023: i migliori set a tema consigliati

Ecco una serie di set Lego a tema natalizio, offerti per il periodo di Natale 2023. Sono presenti da pezzi Marvel, a Mamma, ho perso l'aereo.

Per questo Natale 2023 vi consigliamo alcuni set Lego a tema, adatti per il periodo. Il binomio Lego e Natale è una costante da decenni, e, negli ultimi tempi, la casa di produzione dei popolari giocattoli ha tirato fuori dei pezzi davvero imperdibili. Andiamo a vedere nel dettaglio.

LEGO 40410 – Omaggio a Charles Dickens

Stiamo parlando dello scrittore che forse rappresenta maggiormente l’idea del Natale. Charles Dickens con il suo Christmas Carol ha creato un immaginario narrativo sconfinato, che alimenta queste feste. Ecco un set LEGO che unisce proprio il personaggio di Charles Dickens, e Canto di Natale.

LEGO City 2023 Calendario dell’Avvento 60381

Il classico calendario dell’Avvento proposto in versione LEGO. Nel set sono inclusi Mr. e Mrs. Claus, il cantante di canti natalizi, il giocatore di hockey su ghiaccio, lo scultore di ghiaccio, il pupazzo di neve, la renna, il cucciolo e il gattino figure. La scatola del calendario dell’Avvento LEGO City misura oltre 25,4 cm di altezza, 38,1 cm di larghezza e 6,3 cm di profondità.

LEGO Star Wars 40658 Millennium Falcon – Weihnachtsdiorama

Perché non festeggiare anche il Natale con Star Wars? L’ormai cult Holiday Special del 1978 ha aperto alla possibilità di conciliare l’universo di Guerre Stellari con le feste natalizie. Nel set sono presenti anche Rey e BB-8, intenti a preparare con Chewbecca una festa sul Millennium Falcon. Chewbacca e Porg possono decorare l’albero di Natale e appendere le luci colorate. Non manca anche Finn, ed è presente, tra gli oggetti, il libro Jedi di Rey. Questo kit da collezione LEGO Star Wars è disponibile solo dal 1 ottobre al 31 dicembre 2023.

LEGO Ideas Home Alone 21330 Building Kit

Si tratta del set perfetto per il periodo di Natale restando in tema Lego. Mamma, Ho Perso l’Aereo è uno dei film simbolo di Natale, ed il set Lego che ricrea la casa di Kevin è uno dei migliori pezzi degli ultimi anni della casa di produzione. Sul sito ufficiale Lego il pezzo è ancora disponibile su ordinazione. Qui vi proponiamo una rivendita su Amazon, a prezzo un po’ più maggiorato.

LEGO 10275 – Set per Clubhouse degli elfi, motivo natalizio

Il set include 4 minifigure con papà, mamma, ragazza e Babbo Natale per ricreare scene della vigilia di Natale in famiglia.

Questa casa di Natale da collezione misura oltre 7,5 pollici. (19 cm) di altezza, 26,7 cm. 27 cm di larghezza e 16,5 cm. (16 cm) di profondità. Il tetto posteriore si sposta verso l’esterno dando accesso alla camera da letto del piano superiore.

LEGO 76415 Harry Potter La battaglia di Hogwarts

Non si tratta di un pezzo strettamente a tema natalizio, ma, spesso Harry Potter viene legato al Natale. In questo caso vi proponiamo un set in sconto, che riprende una delle scene topiche del film I Doni della Morte – Parte 2.

LEGO 76267 Marvel Calendario dell’Avvento degli Avengers 2023

In tema di Natale e di calendari dell’avvento, non poteva mancare anche quello a tema Marvel Lego. In questo caso, i 24 regali includono 7 minifigure LEGO Marvel Avengers, tra cui possiamo menzionare: Doctor Strange, Capitan America, Spider-Man, Iron Man, Wong, Okoye, e Vedova Nera.

LEGO 10275 – Set per Clubhouse degli elfi, motivo natalizio

Ecco la più classica ambientazione natalizia, con elfi, una casetta invernale, renne, e tanto magico spirito di questo periodo festivo.

Questa notizia contiene un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a LegaNerd.com.