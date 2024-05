Star Wars Day 2024: ecco i migliori pezzi in offerta su Amazon

Per lo Star Wars Day 2024 il sito Amazon ha messo in offerta a tempo alcuni gadget dedicato all'universo della Galassia lontana lontana.

In vista dello Star Wars Day del 4 maggio su Amazon è stata avviata una promozione a tempo che consentirà agli appassionati di potersi aggiudicare a prezzi scontatissimi alcuni gadget provenienti dalla Galassia Lontana Lontana.

Ecco le migliori offerte nel dettaglio.

Funko Pop! Ride Deluxe: SW – Anakin in N. STRFTR

Si tratta di un’esclusiva Amazon che propone in un vinile da 14 centimetri il piccolo Anakin della Minaccia Fantasma.

Funko Pop! Ride Super Deluxe: Star Wars: The Mandalorian

Il Mandaloriano e Grogu in fuga vengono immortalati in questo Funko Pop! I due saranno protagonisti di un lungometraggio.

Funko Pop! Rides: Star Wars – Luke in T-47 Airspeeder

Si tratta di un’altra esclusiva Amazon che mette al centro il giovane Luke Skywalker così come si è visto nella prima mitica trilogia di Star Wars.

Funko Pop! Star Wars: The Mandarolian – Star Wars: The Mandalorian

Questa esclusiva Amazon è dedicata a Grogu con in mano un Anzellan Drodismith. Il vinile è di dimensioni 9,5 centimetri.

The Mandalorian, Casco Elettronico

Hasbro Black Series mette a disposizione degli appassionati un casco elettronico del mandaloriano. Il pezzo è dotato di una luce tattica rimovibile, e di doppie luci rosse interne che possono essere disattivate tenendo il casco capovolto.

Spada Laser Force FX Elite di Darth Vader

Questa spada è dotata di luci led, grazie anche agli effetti sonori ispirati al film, la spada laser Force FX Elite di Darth Vader è la più realistica di sempre. Grazie all’offerta il pezzo è in vendita a 190,59 euro.

LEGO Star Wars Millennium Falcon

Uno degli oggetti più ambiti ed amati dell’universo dei gadget di Star Wars è il Millennium Falcon in versione LEGO. L’astronave Millennium Falcon LEGO Star Wars include una torretta superiore e una inferiore girevoli, e 2 shooter a molla.

Il modellino ha al suo interno anche un divano e un tavolo dell’olo-gioco Dejarik, una cambusa, una cuccetta, un hyperdrive e gli strumenti di riparazione. Sono compresi personaggi quali Finn, Chewbacca, Lando Calrissian, Boolio, C-3PO, R2-D2 e D-O.

Darth Vader, maschera elettronica

Gli appassionati di Star Wars per lo Star Wars Day non potranno fare a meno di rimanere allettati dalla possibilità di prendere in forte sconto su Amazon questa maschera di Darth Vader con modificatore di voce elettronico.

Caccia stellare N-1 del Mandaloriano

Hasbro Star Wars The Vintage Collection offre un pezzo che ritrae il Mandaloriano assieme a Grogu con l’oggetto di volo protagonista della serie Disney Plus. Set e veicolo misurano complessivamente 9,5 centimetri.

Star Wars Darth Vader Valigia da cabina bianca

Si tratta di una valigia che ritrae Darth Vader Valigia che ha le seguenti misure: 38x55x20 cm (ruote e maniglia incluse); ha una capacità di 34 litri e pesa 2,6 kg; realizzata in un materiale resistente e leggero come ABS.

Grogu dalle Molte espressioni

Questo giocattolo snodabile è alto 12,5 centimetri e permette di avere a disposizioni un Grogu capace di cambiare ben venti espressioni.