LEGO Star Wars: il cortometraggio che celebra lo Star Wars Day

Ieri, 4 maggio, è stato condiviso su YouTube un cortometraggio di LEGO Star Wars per celebrare lo Star Wars Day, e per esaltare il potere della Forza. Nel corto sono presenti i protagonisti della prima trilogia, ed il filmato si sofferma in particolare sui festeggiamenti post conclusione de Il Ritorno dello Jedi.

Ecco il corto.

In particolare nel cortometraggio sono presenti due Ewok che scateneranno l’utilizzo della Forza, e che si troveranno a salire su un X-Wing per uno scontro ideale con la Morte Nera.

Lo Star Wars Day è stato un giorno di celebrazione che ha portato a diverse iniziative. Su tutte c’è stata la pubblicazione del cortometraggio dei Simpson con Maggie protagonista, ambientato nell’universo di Guerre Stellari. Ma anche Google ha voluto dedicare un easter eggs al personaggio Grogu.

L’artista italiano Milo Manara ha realizzato un disegnato sul personaggio di Rey, con la protagonista della nuova trilogia che, ricordiamo, tornerà anche in un nuovo lungometraggio. Inoltre, diversi sono stati gli sconti e le offerte Amazon sui materiali Star Wars, e LEGO Star Wars.