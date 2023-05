Star Wars Day: Google propone un easter egg su Grogu

Ecco l'easter egg di Google legato al personaggio di Grogu che è stato lanciato per lo Star Wars Day.

Lo Star Wars Day è stato celebrato anche da Google, che ha proposto un simpatico Easter Egg dedicato al personaggio di Grogu: infatti, scrivendo sulla barra di ricerca le parole Grogu o Baby Yoda, una volta avviata la ricerca, accanto alla pagina dei risultati compare un Grogu animato che utilizza la forza per muovere gli elementi della pagina.

Si tratta di una delle varie iniziative che sono state intraprese per celebrare lo Star Wars Day. Su Amazon, ad esempio, si trovano diverse offerte a tema Star Wars per fare shopping, ed anche i LEGO store di Milano hanno lanciato delle iniziative per celebrare l’evento.

Su Disney+, inoltre, si può da oggi, 4 maggio, guardare il cortometraggio che ha come protagonista Maggie Simpson catapultata nel mondo di Guerre Stellari. La piccola di casa Simpson utilizzerà proprio la carrozzina volante di Grogu per avventurarsi nella galassia lontana, lontana.

Su Disney+ sono presenti tutti i film della saga, serie TV, produzioni animate e dietro le quinte per accedere ad un’ampia gamma di materiali legati a Star Wars.