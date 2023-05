Maggie Simpson e il ritorno nella Galassia lontana lontana: da domani su Disney+

Disney+ ha annunciato che Maggie Simpson e il ritorno nella Galassia lontana lontana, nuovo cortometraggio de I Simpson, debutterà domani 4 maggio, in occasione dello Star Wars Day. Nel corto in uscita, Homer perde le tracce di Maggie, che sale sulla carrozzina volante di Grogu per un’avventura nell’iperspazio attraverso la galassia. Affrontando uno squadrone di caccia TIE imperiali, Maggie porta la battaglia a Springfield in questo epico cortometraggio che celebra tutto ciò che è Star Wars. La nuova key art offre ai fan un primo sguardo alle avventure di Maggie in una “galassia lontana, lontana”.

Maggie Simpson e il ritorno nella Galassia lontana lontana è solo l’ultimo di una collezione di cortometraggi de I Simpson creati in esclusiva per Disney+. I corti precedentemente rilasciati “Feliz Navidad” – I Simpson incontrano i Bocelli, Welcome to the Club, Lisa, ti presento Billie (nominato agli Emmy), Maggie Simpson in “Il risveglio della Forza dopo il riposino” (nominato agli Emmy), The Good, The Bart, and The Loki e I Simpson in Plusaversary sono attualmente disponibili su Disney+. Tutto questo e molto altro ancora è disponibile nella collezione de I Simpson sulla piattaforma streaming: https://www.disneyplus.com/franchise/the-simpsons.

Leggi anche: